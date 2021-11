Le fan qui a offert du sexe au chanteur d’Il Divo puis a menacé de le tuer, condamné à 60 euros d’amende

16/11/2021

Luis Rendueles

Il s’appelle Rosa, a 72 ans et vient d’être condamnée pour un délit de contrainte à chanteur espagnol du groupe Il Divo, Carlos Marin. Cela a été décidé par le président du tribunal numéro 34 de Madrid, Chœur Monréal, dans une phrase à laquelle Caso Abierto, la chaîne d’enquête et d’événements de Prensa Ibérica, a eu accès.

La sentence condamne la femme, résidant à Barcelone, à payer une amende de 60 euros (deux euros par jour pendant un mois) au chanteur et lui interdit approcher à moins de 500 mètres de lui pendant les six prochains mois. Il vous interdit également de communiquer avec Marín par quelque moyen que ce soit.

Amour platonique

Le juge considère qu’il est prouvé qu’en février de cette année, le fan d’Il Divo commencé à appeler au téléphone à votre société de production. Qu’a-t-il développé ?un amour platonique » par le chanteur et que ces appels « devenaient ennuyeux, obscènes et offensants ».

Puis, toujours selon la phrase, la femme a commencé à envoyer des lettres qui ont généré chez l’artiste « certaines l’agitation et la peur « .

Sexe explicite

Ces lettres contenaient à l’origine offres sexuelles explicites: « On se mettait à lécher tout son corps, surtout quand on arrivait au centre névralgique appelé vulgairement matraque, pénis, grosse bite »…

Peu de temps après, la femme a continué à envoyer des lettres au chanteur d’Il Divo, mais cette fois le ton avait changé et c’était déjà « messages menaçants et offensants, des insultes et des humiliations constantes » contre Carlos Marín, sa famille et ses collègues. Entre autres insultes, la femme l’a qualifié de : » Enfant prodige, enfant ignorant, imbécile, stupide, idiot & mldr; « . C’est des conneries, un âne, un crapaud, un menteur, marié à une prostituée « .

Menaces de mort

Les insultes ont fait place à des menaces de mort explicites envers le chanteur, comme l’a révélé Caso Abierto. Ainsi, la femme lui écrit dans certaines de ses lettres : « Il mourra & rdquor ;, « NOUS ALLONS LE TUER ».Alberto Martín, l’avocat de la victime, a fait valoir dans sa plainte et lors du procès que « le contenu desdites lettres menace la vie et l’honneur » de l’artiste, qui, depuis qu’il a reçu ces écrits « n’a pas pu dormir calmement, avec la peur de penser à ce qu’ils peuvent faire pour tenter contre la vie « . Il a ajouté que Marín » souffre de stress émotionnel & mldr; Il a eu peur de quitter son domicile et craint que l’accusé puisse faire quelque chose pour lui, sa famille, ses proches, ses collègues & mldr; « .

Martin a la sentence portée en appel devant le tribunal provincial de Madrid. « Il semble que le juge se soit senti plus désolé pour l’agresseur que pour la victime », a-t-il déclaré à CASO ABIERTO. Il insiste sur le fait que le chanteur d’Il Divo a dû changer vos habitudes « vie et travail » après avoir reçu les menaces, et donne comme exemple qu’il a cessé de voir ses fans après les concerts de peur que la femme soit là et puisse l’attaquer. À son avis, la « dangerosité » du fan n’a pas été suffisamment vérifiée, car le juge n’a commandé aucun rapport médico-légal sur elle.

La défense du fan, quant à elle, a déclaré qu’il avait souffert une maladie mentale pour tenter de le rendre inattaquable et libre de toute condamnation, mais le juge a rejeté cet argument car elle n’a incorporé dans la procédure, assure-t-il, aucun rapport de psychiatrie médico-légale qui l’accrédite.