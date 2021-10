Le fan qui a rendu le 600e ballon de touché de Tom Brady a fait une énorme erreur

Byron Kennedy a enfilé son maillot de Mike Evans et s’est dirigé vers le Raymond James Stadium pour prendre sa place au premier rang pour le match des Buccaneers de Tampa Bay contre les Bears de Chicago dimanche. À l’époque, le fan de Bucs, âgé de 29 ans, ne savait pas qu’il allait se voir remettre un souvenir sportif incroyablement précieux avant de décider volontairement de l’abandonner.

Le quart-arrière des Bucs Tom Brady est entré dans le match contre les Bears avec un record de la NFL de 598 touchés. Avec deux touchés, Brady deviendrait le premier joueur de l’histoire de la NFL à lancer 600 touchés. Après avoir lancé son premier touché à Chris Godwin quelques minutes plus tôt, Brady s’est mis en position de frapper le numéro rond alors que les Bucs ont capitalisé sur un échappé de Chicago vers la fin du premier quart.

Aux 3e et 7e de la ligne des 9 verges, Brady a reculé pour passer et a frappé Evans pour le touché. Evans n’a apparemment pas réalisé qu’il s’agissait du touchdown n°600, car il a couru vers l’arrière de la zone des buts et a remis le ballon à Kennedy, le fan portant son maillot dans les gradins.

Quelques minutes plus tard, un membre du personnel des Bucs a approché Kennedy pour récupérer le ballon pour Brady. Kennedy a accepté et a abandonné. C’était une décision coûteuse.

Mike Evans a accidentellement donné le ballon de match 600 TD de Tom Brady à un fan et ils ont travaillé toute la pause pour essayer de le récupérer du fan. Tony Romo a suggéré qu’ils donneraient un rendez-vous au fan avec Gisele pic.twitter.com/oIYu1xmcdu – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 24 octobre 2021

La journaliste de CBS Tracy Wolfson a obtenu le scoop initial, affirmant que les Bucs allaient envoyer à Kennedy un autre ballon et un maillot signé. Les annonceurs Tony Romo et Jim Nantz se sont immédiatement exclamés « c’est une mauvaise affaire ! » – et bien – ils n’ont pas tort.

Le marché des souvenirs sportifs est chaud en ce moment. Combien Kennedy aurait-il pu vendre le ballon ? Il regardait presque certainement quelque chose dans la gamme à six chiffres. Un leader des enchères a estimé que la balle aurait pu rapporter 600 000 $ sur le marché libre.

Le fan obtient le 600e ballon TD de Tom Brady après que Mike Evans le lui ait remis sans se rendre compte de ce que c’était. Le personnel de Bucs est venu le demander et le fan s’est conformé. Je viens de parler avec @KenGoldin de @GoldinAuctions. Il a dit que la balle valait au moins 500 000 $. – Darren Rovell (@darrenrovell) 24 octobre 2021

Après avoir attrapé le 600e touché en carrière de @TomBrady, @MikeEvans13_ a accidentellement donné le ballon à un fan. Compte tenu de l’historique de cette balle en tant que premier 600e TD de l’histoire de la NFL, j’estimerais que cette balle vaut au moins 500 000 $ (et peut-être beaucoup plus). pic.twitter.com/VhGZTJ3gNX – Ken Goldin (@KenGoldin) 24 octobre 2021

Brady a été interrogé sur la possibilité de récupérer le ballon lors de la conférence de presse d’après-match après que les Bucs eurent remporté une déroute, 38-3, contre les Bears.

Brady a dit qu’il ne gardait pas trop de choses des matchs, mais il voulait garder ce ballon de touché. Il a dit qu’il donnerait à Kennedy « quelque chose de gentil en retour ». Greg Auman de l’Athletic a rapporté que le fan obtenait un chèque-cadeau de 1 000 $ au magasin de l’équipe des Bucs en plus d’un ballon de remplacement.

Le Tampa Bay Times a rattrapé Kennedy après le match. Il a dit qu’il hésitait à abandonner le ballon, mais qu’il l’a finalement fait par respect pour Brady.

« Je savais à quel point cela signifiait pour Tom », a déclaré Kennedy, qui a reçu un ballon différent après avoir remis le ballon historique, « et j’étais prêt à échanger. »

Kennedy est un meilleur mec que moi, parce que je sortirais en courant du stade à la seconde où on me remettrait ce ballon. Imaginez abandonner potentiellement un demi-million de dollars. Il doit être malade. Heureusement, il semble que Kennedy ait une assez bonne carrière pour lui-même.

Le fan des Bucs qui a rendu le ballon de la 600e passe TD de Tom Brady en carrière a obtenu un autre ballon de l’équipe et a beaucoup plus à venir – Byron Kennedy, 29 ans, de Saint-Pétersbourg, docteur en médecine interne au Largo Medical Center. – Greg Auman (@gregauman) 24 octobre 2021

Notre partie préférée de tout cet incident ? Mike Evans réalisa qu’il s’agissait d’un ballon de touché assez important qu’il a donné.

Cela n’a finalement pas été une erreur coûteuse pour Evans, mais donner le ballon en était une pour Kennedy.