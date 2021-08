Le fan token du PSG a bondi de 50% peu de temps après les rumeurs de transfert de Messi Crypto new media

Le footballeur professionnel argentin Lionel “Leo” Andrés Messi a quitté Barcelone après avoir séjourné avec le géant espagnol pendant plus de deux décennies. Maintenant, les rumeurs se déchaînent là où la légende vivante pourrait se retrouver, le PSG et son jeton ressentant des effets positifs.

Messi quitte le Barça

Le précédent contrat de Messi avec le Barça a expiré le 30 juin et le joueur était devenu un agent libre pour le club. Bien que les deux parties aient convenu d’une prolongation de cinq ans, le contrat ne peut pas avoir lieu en raison des règles de plafond salarial de la Liga, qui limitent les coûts salariaux et d’acquisition des joueurs à 70% des revenus annuels du club.

Comme l’a révélé vendredi le président de Barcelone, Joan Laporta, le maintien du n ° 10 placerait les dépenses de l’équipe pour les salaires des joueurs à 110% de leurs revenus annuels, même si Messi a accepté une baisse de salaire substantielle.

Alors qu’il a dû partir, faire ses adieux n’a pas été facile pour la légende qui a passé la majeure partie de sa vie dans une seule équipe. S’exprimant lors d’une conférence dimanche, la superstar a déclaré :

« J’ai tout donné pour ce club du premier jour de mon arrivée au dernier. Je n’aurais jamais imaginé devoir dire au revoir car je n’y avais pas pensé. Ce qui est clair, c’est que j’ai fait tout mon possible, et ils (le Barça) n’ont pas pu le faire à cause de la Liga.”

Lionel Messi. Image de Marca

Messi dit que le PSG est une possibilité

Le capitaine argentin est maintenant à la recherche d’un nouveau club avec de multiples sources laissant entendre que Messi se prépare à un éventuel déménagement en France pour rejoindre son ancien coéquipier du Barça Neymar au Paris Saint-Germain.

Un Messi ému a également noté lors de la conférence d’aujourd’hui que rien n’a encore été fermé, mais un transfert au PSG est une possibilité et il est en pourparlers avec la partie française.

« Le Paris Saint-Germain est une possibilité, oui. Pour le moment rien n’est confirmé, j’ai reçu beaucoup d’appels après la déclaration de Barcelone. On en parle”, a-t-il déclaré.

Le fan token du PSG a gagné 50% après la rumeur de Messi

Suite aux rumeurs de transfert selon lesquelles le Paris Saint-Germain est sur le point de signer un accord avec Messi, le jeton de fan du club, le PSG, a bondi de près de 50 %, le prix passant de 29 $ à plus de 44 $ au cours des dernières 24 heures. Selon CoinGecko, la pièce a en fait légèrement reculé maintenant, mais elle est toujours en hausse de plus de 20%.

$PSG a été lancé en 2020 en tant que fan token grâce à un partenariat entre le Paris Saint-Germain et la plateforme de vote et de récompenses des fans basée sur la blockchain SOCIO.com. Les fan tokens sont des actifs numériques qui donnent aux détenteurs le droit de vote et l’accès aux récompenses et aux expériences du club.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de Goal.com

