Le fantasme de la « ville du Bitcoin »

Le week-end dernier, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a annoncé des plans pour la première « ville Bitcoin » au monde. La municipalité sera érigée comme un paradis fiscal pour les riches investisseurs en crypto – pas de revenus, de propriété, de plus-values ​​ou de taxes sur les salaires, seulement une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % – et paiera sa subsistance en partie par net-zéro, volcan -exploitation de bitcoin alimentée. La construction sera financée principalement par une obligation bitcoin d’un milliard de dollars émise sur le réseau Liquid de Blockstream, une chaîne latérale Bitcoin. Voici comment cela peut se dérouler.

Bd. Buenos dias. Un flux de lumière du soleil filtre par la fenêtre est de la coopérative de luxe dans laquelle j’ai élu domicile. Le bâtiment, comme beaucoup d’autres à « Bitcoin City », qui est situé sur le golfe de Fonseca à la pointe sud-est de El Salvador, jaillit du sol comme un éclair – une architecture déchiquetée en référence à l’un des principaux bienfaiteurs de la ville, Jack Mallers’ Zap. Il y a une télécommande pour baisser les stores, mais les piles sont mortes il y a longtemps et elles sont difficiles à remplacer. Bitcoin est une batterie, ont-ils dit.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des histoires les plus cruciales de l’actualité blockchain et crypto. Vous pouvez vous abonner pour obtenir l’intégralité bulletin ici.

Aujourd’hui, c’est la cérémonie d’inauguration de la chapelle de Jimmy Song, du nom de l’éducateur Bitcoin et saint patron des chapeaux de cow-boy. C’est une église moderne qui domine la place Satoshi, le point le plus central de la ville. De son clocher, dit-on, on distingue l’ombre de Solana Seastead, un royaume techno expérimental flottant à 21 milles au large de la côte. Nous sommes en guerre.

Annoncé au plus fort du « supercycle » de 2021, Bitcoin City a désormais la moitié de l’âge du réseau Bitcoin éponyme. C’est la première et la plus développée des crypto-villes, ce qui ne veut pas dire grand-chose. La construction a été dispersée et lente – davantage à cause des intérêts concurrents des principaux bailleurs de fonds de la municipalité que de son financement unique. Mais nous apprenons à la volée. L’obligation bitcoin, immédiatement classée « poubelle », s’est en fait rentabilisée – les premiers investisseurs reçoivent toujours un paiement de coupon.

Voir également: Les « obligations volcaniques » Bitcoin d’El Salvador sont-elles une fin pour le FMI ? | La panne

Que construire ? Où le construire ? Un engagement primordial envers les idéaux de décentralisation et d’autosouveraineté, et un manque de confiance dans la capacité du gouvernement local à allouer efficacement les ressources, signifiaient qu’il appartenait aux marchés de décider. Mais trouver un consensus sur l’utilisation de ressources rares est difficile lorsque les règles ne sont pas codées en dur. Il y a beaucoup d’argent, mais un espace limité et aucune loi de zonage.

Bien sûr, il y avait un plan architectural général – un « b » géant coupe la ville en deux – mais chaque bâtiment est un fief à part entière. Les gens aiment ça. Le gouvernement de Bukele a dépensé le produit de l’obligation bitcoin d’un milliard de dollars pour acheter un terrain et financer une installation minière et une centrale électrique géothermiques de bitcoin conjointes, mais la ville s’est principalement «décentralisée hors de l’existence». C’est-à-dire, à l’exception des hôpitaux publics pour animaux de compagnie (c’est bien de jeter une carotte au souverain du « cheval de Troie »).

Quartiers résidentiels promis, centres commerciaux, restaurants, « tout construit autour du bitcoin », nous vivons avec ce que propose le marché. Certaines choses sont prioritaires. Le logement est soit des gousses hexagonales empilées haut de gamme, soit de minuscules. Il y a un McCafe sur chaque bloc. Il est probablement plus facile d’acheter un deuxième passeport que de faire l’épicerie. Lorsque l’économie numérique est primordiale et que la population est majoritairement globe-trotter, peu d’entreprises peuvent rester en activité.

En descendant l’artère principale de Bitcoin Boulevard, vous verrez des hologrammes d’Alexandre le Grand, de Tony Robbins et d’Adam Back. De nombreuses personnalités ont contribué à la fondation de la ville. Une projection virtuelle de Bukele scintille devant l’hôtel de ville, un bâtiment néoclassique taillé dans la pierre orange et noire. Vous pouvez scanner un code QR, déposer un ou deux satoshi, et il inclinera sa casquette de baseball blanche signature. Merci d’avoir investi dans l’avenir.

Voir également: L’avenir du Bitcoin : 12 scénarios de haussier à baissier

Toute l’idée d’apporter des dollars institutionnels a été abandonnée après que Moodys a dégradé la note du pays. Les seules entreprises prêtes à acheter de la dette souveraine en difficulté étaient les vrais croyants – mais comme l’a dit Samson Mow de Blockstream sur scène lors de la conférence « Feel the Bit » en 2021 – il y a beaucoup de baleines. Mais ils veulent tous un retour sur leurs investissements libres d’impôt.

Bien que Bukele ait déclaré: « Bitcoin City s’engage à offrir un accès gratuit et égal à tout », dans la pratique, c’est un peu moins vrai. Les libertariens idéologiques peuvent être disposés à construire une bibliothèque publique, mais ils sont moins engagés dans les soins de santé publics. La population de passage, les taxes TVA limitées effectivement collectées et le manque d’acheteurs pour la dette souveraine salvadorienne font que le pays vit dans l’austérité.

Je peux sembler pessimiste, mais c’est uniquement parce que vous vivez toujours avec l’état d’esprit fiduciaire. Un système économique vraiment juste reconnaît que l’inflation est le plus grand péché, que la fiscalité est un vol et que les gouvernements sont des machines hédonistes avec le monopole de la violence. Une économie basée sur l’argent rare a du sens pour un monde aux ressources limitées, contrairement au siècle dernier d’hégémonie américaine.

Les villes de démarrage qui ont été fondées au cours de la dernière décennie étrange présentent une nouvelle façon d’organiser le monde. Ils traitent les citoyens comme des clients, et ce que les clients veulent vraiment, c’est un paradis fiscal. C’est du jeu théorique, c’est inévitable, c’est aussi sûr que le soleil se couchera en Occident.