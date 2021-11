Le fantastique spectacle Arcane de LoL est votre prochaine frénésie Netflix

Capture d’écran : Netflix/Émeute

Il n’est pas toujours facile de prédire quelles émissions deviendront instantanément des rendez-vous télé. Une série de dark fantasy basée sur une série de romans à moitié achevée ? Ouais! Un savon profane mais à l’humour sardonique inspiré en partie de Rupert Murdoch ? D’accord, bien sûr ! Que diriez-vous d’un prequel animé pour un jeu multijoueur avec plus de 140 personnages jouables distincts ? Euh…

Oui, si vous ne l’avez pas entendu, une série Netflix basée sur le très populaire MOBA de Riot, League of Legends, fait fureur ces jours-ci. Ça s’appelle Arcane, et ça déchire les charts.

Mais vous le saviez peut-être déjà. Arcane, après tout, est la première émission à détrôner Squid Game de la liste des plus regardés de Netflix depuis les débuts animés de cette émission à l’automne. Il figure également actuellement à 100 % sur le site d’agrégation d’avis Rotten Tomatoes (score d’audience : 98 %), ce qui en fait l’émission la mieux notée de la plate-forme, selon International Business Times. Tout le monde aime celui-ci, et à juste titre.

Arcane se concentre principalement sur l’histoire de deux jeunes sœurs orphelines – Vi aux cheveux roses et Powder aux cheveux bleus – et de leur famille de substitution, qui vivent toutes dans la ville opprimée de Fossoyeuse. Lors de la première, ils mettent en scène un cambriolage d’un appartement dans le quartier aisé du haut de Piltover. Visiblement, ça ne se passe pas comme prévu. L’intrigue qui en résulte devient rapidement incontrôlable, entraînant plusieurs autres piliers de la Ligue, notamment les inventeurs Jayce et Viktor et l’héritière bien nantie Caitlyn. (Fait amusant : à la suite de la soudaine augmentation de popularité d’Arcane, de plus en plus de personnes incarnent des personnages de la série dans les matchs de la Ligue.)

Cela ne fait pas de mal qu’Arcane soit assez agréable à regarder, pas seulement le résultat de son style visuel vraiment inspiré. Produit par le studio parisien Fortiche, Arcane utilise des techniques cinématographiques éprouvées, avec des plans larges dramatiques, des caméras tremblantes pour les scènes d’action, une utilisation libérale du ralenti pour les combats (mange ton cœur, Zak Snyder) et dramatique profondeur de champ dans neuf clichés sur dix.

En termes de rythme, Arcane est à la fois un marathon et un sprint, contenant des épisodes avec tant de battements d’intrigue qu’il n’y a jamais de moment lent. Et c’est implacablement tendu. Au moins une fois par épisode, je me suis retrouvé à retenir mon souffle pendant une scène entière sans même m’en rendre compte.

De peur que vous ne craigniez d’avoir besoin de vous familiariser avec les traditions de la Ligue, je noterai, avec un aveu, que vous vous en sortirez très bien sans. Je ne sais rien du matériel source, je n’ai jamais joué au jeu, je ne pouvais même pas nommer l’un de ses personnages avant de regarder Arcane. En fait, je pense que mon manque de connaissances n’a fait qu’augmenter mon plaisir. Une torsion dans le quatrième épisode m’a pris totalement au dépourvu. Après avoir lu un peu sur la tradition car, en fin de compte, si j’avais joué au jeu, je l’aurais vu venir à un kilomètre et demi.

Arcane a aussi sans doute trouvé une partie de son succès dans un modèle de distribution hybride. Netflix ne publie pas d’épisodes singulièrement, dans ce modèle autrefois hermétique connu sous le nom de « télévision à l’ancienne ». Le géant du streaming ne les dépose pas non plus dans une décharge unique, puis ignore le spectacle pendant un an ou deux, comme il l’a fait avec tant de spectacles de tentpole. Au lieu de cela, Netflix publie des épisodes dans des décharges de trois épisodes, chacun divisé en un « acte ». Le deuxième lot a été mis en ligne le week-end dernier, et il est tout aussi excitant, sinon plus, que le premier. J’ai hâte de voir si le troisième, prévu pour le 20 novembre, tiendra le coup.