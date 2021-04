3 avril 2021 13:08 & nbspUTC

| Actualisé:

3 avril 2021 à 13:08 & nbspUTC

Par & nbspClark

Même sans une fonctionnalité de contrat approfondie, les concepteurs de Cardano ont trouvé des moyens de frapper et de vendre des objets de collection NFT.

Bien qu’ils n’aient pas jusqu’à présent de contrats intelligents fonctionnels sur la couche un, les concepteurs intrépides de Cardano ont récemment piraté ensemble des approches pour créer des jetons non fongibles bootleg. Ces essais d’hébergement de données uniques sur la blockchain évoquent l’ère normale pré-ERC-721 pour l’ETH – et, de plus, jusqu’à présent, ils se sont avérés extrêmement populaires avec des baisses de jetons qui se vendent régulièrement.

Dans un article sur Reddit aujourd’hui, ADA Technology Management, un collaborateur de la piscine de piquetage pour Cardano, a exposé ce qu’ils exigeaient d’être 2 images NFT qu’ils avaient frappées sur la chaîne. Dans le fil, la société a soutenu qu’ils se préparaient à offrir la frappe NFT en tant que service aux délégués de pool.

Les prétendus NFTs sont cependant accompagnés d’un certain nombre d’avertissements. Parce que Cardano ne fournit pas encore de contrats intelligents ou n’a pas de jeton NFT normal, afin de créer un utilisateur NFT, créez un jeton natif inné unique.

«Les jetons sur Cardano sont natifs et sont au même niveau que ADA. À la place des contrats intelligents, les soi-disant «politiques de frappe» contrôlent le mouvement d’un certain groupe de jetons. Les NFT sont essentiellement des jetons sur Cardano avec une quantité de 1 », a clarifié Alessandro, le« cerveau »auto-défini derrière SpaceBudz, un projet d’objets de collection natifs de Cardano et l’auteur d’une proposition d’amélioration de Cardano pour fonder une métadonnée Cardano NFT normale.

Les concepteurs peuvent ensuite implanter dans les métadonnées du jeton un lien vers une adresse Arweave ou InterPlanetary File System où une image est stockée. Une instance NFT affiche que la section «métadonnées» d’une transaction mint comprend un lien vers une adresse IPFS qui montre le SpaceBud associé. La conséquence finale est un jeton unique enregistré et transférable de manière durable sur la blockchain Cardano – un NFT par de nombreuses définitions, sinon toutes.

Communauté florissante

Malgré le fait que les concepteurs de cerceaux supplémentaires doivent sauter pour les créer, les NFT se sont avérés extrêmement populaires auprès des opérateurs.

Rendu à Alessandro, SpaceBudz a vendu tous les 10K NFT en seulement 3 jours au prix de 50 ADA par, et il y a auparavant un marché secondaire actif où les SpaceBudz particulièrement rares se sont vendus jusqu’à 40K $.

Clark

Chef de la technologie.