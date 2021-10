Le fard à paupières doré sera l’une des plus grandes tendances de cette saison des fêtes

Nous aimons ces produits, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

C’est la saison des paillettes et du glamour. Le fard à paupières doré sera l’une des tendances de maquillage les plus en vogue cette saison des fêtes, et c’est maintenant le meilleur moment pour commencer à perfectionner le look.

Le fard à paupières doré peut sembler intimidant pour quelqu’un qui n’aime pas les paillettes, les reflets ou les métallisés. Mais c’est en fait un look qui convient à tout le monde, et vous pouvez être aussi subtil ou audacieux que vous le souhaitez. C’est même un look que des célébrités comme Rihanna, Gigi Hadid et Zendaya ont toutes essayé et réussi.

Si vous voulez l’essayer vous-même, nous avons rassemblé des produits de Charlotte Tilbury, Hourglass, Laura Mercier et plus encore. Découvrez-les ci-dessous.