Le fascisme trumpiste peut-il s’emparer de l’Amérique, l’empire le plus riche d’aujourd’hui, « exceptionnel » et épris de liberté ?

Les prises de contrôle totalitaires ne capitalisent-elles pas sur des États arriérés, misérables, maltraités ou brisés ?

Depuis quand le fascisme se régale-t-il au sommet de la pyramide, particulièrement au ras des milliardaires du «marché libre» allergiques à la réglementation, au gouvernement ou aux bureaucrates – et un militaire dédaigneux du leader, fauteur de troubles exilé ? Aussi étrange que d’élire notre président amateur de premier rang, manifestement inéducable et dérangé, imaginez la nouveauté historique pour le fascisme d’infecter une nation moderne NON considérée comme un paria, opprimé par des misères à gogo, ou plein de griefs justifiés. Non pas que les Trumpers n’aient pas ébranlé les hypothèses démocratiques en se plaignant sans cesse de griefs avides de liberté (comme les masques, les vaccins et la distanciation). Un prolétariat indigné, révolutionnaire prêt à tout risquer ! À droite, des insurgés en formation de cols bleus / de la classe moyenne (financés par des milliards de dollars), avec suffisamment de temps libre et de billets d’avion / d’hôtel pour visiter notre sauvagerie féroce du Capitole.

Pourtant, par rapport à la Chine, la Russie, l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne du 20e siècle – tous infectés par des mentalités totalitaires ou fascistes – l’Amérique ne revendique pas de masses regroupées aspirant à être libres (ou même à déménager pour travailler), sans parler de nourriture, de logement, d’emplois. , des téléviseurs grand écran, des deuxièmes voitures et des garages remplis de déchets de l’année dernière. Le regroupement est limité aux rassemblements de Trump riches en Covid ou à l’agression de nos élections (relativement) libres et de notre régime démocratique. La Chine et la Russie ont connu des siècles de temps insupportables – guerres, chaos, super-inflation et pénuries de base, tous surmontés par la Grande Dépression des années 1930. Des pénuries catastrophiques ont suffisamment incité les puissances autrefois démocratiques à sombrer dans des dictatures épouvantables rivées à la cruauté, faisant paraître la cruauté anti-immigration de Trump (seulement en revanche) carrément apprivoisée. Bien sûr, nous avons subi de grandes pénuries, provoquant une quasi hystérie de masse, car le papier de soie, le savon pour les mains et les tueurs de germes étaient difficiles à trouver.

En bref, alors que la tradition veut que Sinclair Lewis prononce il y a un siècle « Quand le fascisme viendra en Amérique, il sera enveloppé dans le drapeau et portera une croix », cela ne prouve guère que le politicien le moins qualifié de notre pays (mérite une troisième destitution pour Covid BS, donc décès aux États-Unis) sera l’instrument efficace d’un tel cauchemar. De la Sinclair Lewis Society vient ce commentaire suggestif et connexe :

D’autres variantes incluent celle de James Waterman Wise, Jr. in the Christian Century (5 février 1936) . . . « Si le fascisme vient, a-t-il ajouté, il ne sera identifié à aucun mouvement de « chemise », ni à un « insigne », mais il sera probablement « enveloppé dans le drapeau américain et présenté comme un plaidoyer pour la liberté et la préservation de la constitution » (245). Une autre version est de Halford E. Luccock, dans Keeping Life Out of Confusion (1938) : « Quand et si le fascisme arrive en Amérique, il ne sera pas étiqueté « made in Germany » ; il ne sera pas marqué d’une croix gammée ; on ne l’appellera même pas fascisme ; cela s’appellera, bien sûr, « l’américanisme. le drapeau et le sifflement ‘The Star Spangled Banner’ ».

Entrez, sans drapeau et sans croix

Contre de tels chiffres, j’ai du mal à postuler que le fascisme ne peut pas ou ne viendra pas en Amérique, certainement pas faute d’avoir essayé par les propagandistes d’aujourd’hui, bien qu’ayant notamment échoué à renverser les élections, à soutenir une insurrection ou à échapper à des accusations de crime. Mais quand l’histoire fournit-elle la preuve qu’une démocratie occidentale aisée est devenue fasciste sans motif valable – pauvreté de masse, mauvaise nourriture, logements insalubres, soins de santé dangereux ou calamités économiques ? L’Amérique n’est pas seulement le leader mondial de la consommation ostentatoire (de mauvais goût). mais est en train de devenir rapidement le modèle planétaire des suppositions suffisantes selon lesquelles nous sommes naturellement meilleurs que toutes les autres nations. Qui d’autre ose se vanter d’un exceptionnelisme incomparable aux côtés de griefs illimités ? Soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas. Vous ne pouvez pas être à mi-chemin « meilleur au monde », avec ou sans cet ex-président ridicule.

Sur le point, en tant que siège du capitalisme moderne (la religion du monde) et avec des actifs totaux plus élevés, nous sommes la nation la plus riche qui ait jamais existé. D’où notre énorme consommation d’énergie, pas mal pour 5% de la population terrestre (un exploit exceptionnel et mortifiant en soi). Certes, nous avons des avant-postes impériaux à travers le monde, prêts à dicter aux indigènes, et nous n’avons pas de présidents lacés aspirant aux contrôles monarchiques (Jackson, Lincoln, Wilson, Nixon, Bush/Cheney et ce retraité de Floride l’a été).

En effet, grâce aux retombées involontaires de Covid, alimentées par des dépenses fédérales massives, plus de gens ont plus d’argent, la pauvreté des enfants est en baisse, les salaires sont en hausse, les offres d’emploi fleurissent, le marché boursier monte en flèche et l’économie prospère. Pas exactement les gouffres financiers, face aux cinq à tendance fasciste énumérés ci-dessus dont la (sur)réaction à l’impuissance, la technologie primitive (Chine, Russie) et les dépressions devaient embrasser la tyrannie. Et pas sans gains à court terme, des trains circulant à l’heure et tout ça, mais aussi pas sans des coûts horribles pour les opportunités humaines, la dignité et la durée de vie. Surtout pour les étrangers minoritaires punis pour des différences religieuses. On comprend pourquoi des multitudes désespérées, souvent déplacées, sans assez à manger et des enfants qui pleurent, acceptent une hiérarchie brutale, voire un esclavage virtuel. Contrairement à l’Europe, l’Amérique n’a même pas de grandes populations de réfugiés ou de camps au-delà de la frontière sud.

Nous ferions l’histoire, c’est sûr

Bref, le fascisme serait une grande anomalie historique – et où sont exactement les génies pour réussir ce long coup ? Les mauvaises conditions ne suffisent pas : un leadership rare, un bon timing, peut-être des événements aléatoires (comme des catastrophes naturelles). ne peut même pas fabriquer des lueurs de fraude électorale pour justifier son grand mensonge monotone. Une année de croisade ridicule et dérangée de Trump contre les élections immaculées de 2020 a-t-elle changé un tout petit total des élections ou prouvé un iota de vol de voix (calculé, démocrate) ? Nada. Qui concocte une telle fraude coquine sans faire de travail de préparation pour que vos whoppers survivent à un cycle d’actualités ? Personne avec la moindre compétence politique, certainement pas avec des illusions fascistes de grandeur.

Idem, qui concocte (manquant de compétences de planification en sixième année) une insurrection rapidement renommée non seulement pour son audace criminelle (des heures d’inaction, malgré d’innombrables plaidoyers d’initiés) mais comme théâtre de rue Keystone Kops (malgré les blessures, les dégâts et les morts). Oui, les Trumpers brandissent le drapeau et polissent la croix – dilués par un désir fantaisiste de ce qui n’a jamais été – mais, mis à part les stratagèmes médiatiques moins efficaces, où sont les leviers inexorables pour corrompre une puissance mondiale des plus prospères ? Comment un gaffeur impossible à enseigner – à défaut de chaque crise présidentielle, dont beaucoup se sont créés eux-mêmes, peut-il réussir l’embardée fasciste la plus improbable depuis le 19e siècle ?

Il ne fait aucun doute que des fascistes plus intelligents se profilent, mais proposeront-ils le mélange étrange de Trump : une partie de charisme, une partie de zéro bilan politique, une partie d’autopromotion, une partie de stand-up freak show et six parties de mensonge entre leurs dents. Pence, Cruz, Hawley et McCarthy mentent assez bien, mais ne réussissent pas du tout dans le rôle de charisme/divertissement – ​​et des dossiers très vulnérables les placent entre improbables et risibles en tant que candidats nationaux triomphants. Peut-être qu’un multi-milliardaire beaucoup moins offensif émerge la prochaine fois – et qu’il est prêt à gaspiller son propre trésor. Mais réussir un coup d’État fasciste nécessiterait une autre victoire présidentielle, un plus grand soutien du public pour un changement fondamental et des alliances avec l’armée et des milliardaires sceptiques désormais pas plus heureux avec Trump que l’idée de céder le contrôle total à des commandes étatiques centralisées. Fais ma journée. Prouve moi le contraire.

_______

Robert S. Becker