Le faucon et le soldat de l’hiver: 13 faits sur les coulisses de l’émission télévisée Marvel

La séquence d’action d’ouverture de Falcon était une combinaison d’effets pratiques et numériques

À juste titre, le début de la première de The Falcon and the Winter Soldier donne à Anthony Mackie The Falcon, sans doute, sa meilleure scène d’action dans le MCU à ce jour. Dans le dernier épisode de Marvel Studios Assembled (en streaming sur Disney + maintenant), le producteur Zoie Nagelhout a expliqué que la réalisation de la séquence aérienne au rythme essoufflé commençait par filmer des images de parachutistes réels en combinaisons d’ailes pour le matériel de référence qui deviendrait plus tard une partie de la scène finie. , mais avec une intervention de CGI.

De plus, alors que Mackie ne volait jamais réellement pour le tournage, la plupart des plans de lui dans la scène sont réels, ce qui a été réalisé en le filmant de près “style Go-Pro” sur une scène sonore alors qu’il était suspendu avec des fils. Même l’hélicoptère dans lequel Falcon entre et sort était pratique sur certains plans, même s’il ne quittait jamais la scène sonore non plus. Ce ne serait pas la dernière fois que The Falcon and the Winter Soldier devaient recréer numériquement un environnement, mais nous en parlerons plus tard.