Le faucon et le soldat de l’hiver: 6 questions que nous nous posons après la grande première

Si nous devions faire une supposition, la réponse peut résider dans le sujet abordé dans la section précédente de cette fonctionnalité. Si Sam Wilson craint qu’il y ait un super soldat créé par Hydra en liberté, il serait logique que son premier appel soit adressé au seul super soldat créé par Hydra qu’il connaisse. Il se peut aussi, cependant, qu’ils soient réunis à cause de l’annonce du nouveau Captain America (plus à ce sujet dans un instant). Il est difficile d’imaginer de nombreuses autres circonstances où Bucky serait le premier appel de Sam, nous devrons donc simplement attendre et voir comment leurs chemins se recroiseront – vraisemblablement dans Le faucon et le soldat de l’hiverdeuxième épisode.