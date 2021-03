Le faucon et le soldat de l’hiver: 9 personnages qui pourraient apparaître dans le spectacle Disney +

Everett K. Ross

La dernière fois que nous avons vu l’agent de la CIA Everett K. Ross, il essayait de dissuader T’Challa (Chadwick Boseman) de révéler Wakanda au monde en Panthère noire. Mais, si vous vous en souvenez, Ross fait partie intégrante de l’histoire du MCU depuis un certain nombre d’années maintenant, depuis Captain America: guerre civile où il a d’abord cherché à capturer le soldat de l’hiver avant d’apprendre que Helmut Zemo (Daniel Brühl) était derrière l’attaque lors de la signature des accords de Sokovie.

C’est pourquoi ce ne serait pas la plus grande surprise si Everett K. Ross apparaissait dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Compte tenu de ses liens avec les personnages confirmés et du fait qu’il a été confirmé que Martin Freeman reviendrait pour les futurs films MCU, son apparition pourrait relier davantage les histoires individuelles de Falcon, le soldat de l’hiver et Wakanda dans Panthère noire II.