Le faucon et le soldat de l’hiver auront-ils une deuxième saison? Voici ce que pense le réalisateur

Il y a de quoi être enthousiasmé en ce qui concerne Le faucon et le soldat de l’hiver, car il devrait continuer certains fils de l’intrigue majeurs de Avengers: Fin de partie. La dernière fois que nous avons vu Captain America, il avait plus de 100 ans et, bien qu’il n’ait certainement pas eu l’air d’avoir plus de 80 ans, il est prudent de dire que son temps en tant que Avenger actif est terminé. Nous avons cependant eu un aperçu de l’avenir de l’image du capitaine, et il semble que Sam Wilson (alias The Falcon) est sur le point de prendre le relais de Captain America. Bien qu’avant sa transformation, il semblerait que lui et Bucky Barnes parcourront le monde ensemble, une aventure qui pourrait inculquer l’esprit du Captain America à la retraite à Wilson.