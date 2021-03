Sebastian Stan et Anthony Mackie sont de retour avec le deuxième épisode de la série The Falcon et The Winter Soldier de Disney +. «The Star-Spangled Man» oppose Sam et Bucky l’un à l’autre, au nouveau Captain America et même à un groupe radical d’individus améliorés qui semblent avoir pris le sérum de super-soldat. Suivez le rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell, alors qu’il décompose l’épisode, donnant son avis sur la direction de la saison en cours de route.