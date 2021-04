Bucky Barnes / Winter Soldier de Sebastian Stan et Sam Wilson / Falcon d’Anthony Mackie sont en difficulté dans le troisième épisode de Disney + de The Falcon and the Winter Soldier. Suivez l’analyse de Sean O’Connell, rédacteur en chef de CinemaBlend, sur la dynamique changeante de qui sont les vrais méchants et héros, les répercussions du blip, le retour de l’Amérique BADass, Sharon Carter, et plus encore.