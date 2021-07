« Le faucon et le soldat de l’hiver et leur ressemblance avec « Avengers : Endgame »

Quelques jours après la première de Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney Plus, les attentes des fans grandissent. La série, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, pariera sur un type d’action connu par ceux qui ont apprécié Avengers: Endgame et d’autres films de l’univers cinématographique Marvel.

Que peut-on attendre de la nouvelle série Disney Plus ? Selon ses protagonistes, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver pas si différent d’Avengers : Endgame. Dans une interview avec Total Film, les acteurs ont partagé que l’énergie reste la même par rapport à une production cinématographique.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver fonctionnent aussi bien à la télévision que sur grand écran, comme le Disney n’a pas minimisé la beauté de l’univers Marvela commenté Anthony Mackie.

“Marvel s’est toujours concentré sur la profondeur et l’histoire, et l’action n’est qu’un sous-produit de l’histoire. Ce qu’ils ont pu faire et que j’ai vraiment aimé regarder à la télévision, c’est le fait qu’ils n’ont pas minimisé la grandeur de l’univers Marvel. Ils n’ont pas minimisé l’aspect de l’action physique. Ils l’ont simplement mis de manière à ce que cela fonctionne bien à la maison, comme cela fonctionnerait sur grand écran. »

Pourquoi « le faucon et le soldat de l’hiver » ressemble tellement aux films Marvel

Selon Mackie, la meilleure chose que Marvel ait faite a été créer une continuité entre les projets et c’est pourquoi l’univers cinématographique fonctionne si bien.

“La meilleure chose que Marvel ait pu faire est de créer une continuité, et c’est pourquoi l’univers fonctionne si bien projet par projet, et vous pouvez aller film par film et ressentir la même expérience, car il y a cette continuité de services, de réalisateurs et Ce sont des gens avec qui nous avons passé presque sept et dix ans, donc la sensation est la même, le ton est le même, la capacité de créer nos performances et d’apparaître est la même. “

Cette dernière est importante et la phase 4 découle des précédentes puisque c’est la première fois qu’elle intégrera plusieurs séries télévisées à l’univers Marvel. Même si WandaVision est un peu différent À ce à quoi Disney nous a habitués dans les phases précédentes, la façon dont il s’entremêle avec d’autres histoires est remarquable.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver arriveront en soulagement et comblera ce vide qui existe entre les fans. La première de Black Widow est encore loin et les téléspectateurs recherchent un projet qui déroule les batailles et moments d’action épiques avec lesquels ils sont familiers.

Sebastian Stan, a mentionné que la série ne sera pas différente de ce que l’on voit dans les films. L’acteur utilise Avengers: Endgame comme exemple une fois qu’il sera en vente sur iTunes. Il existe de nombreuses façons d’en profiter – iPhone, iPad, Apple TV, etc. – et selon Stan, l’expérience est fondamentalement la même.

La première de Falcon and Winter Soldier est datée du 19 mars exclusivement sur Disney Plus.

