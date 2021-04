Le faucon et le soldat de l’hiver Joaquin Torres: 5 choses que nous savons de lui de Marvel Comics

Joaquin Torres a immigré du Mexique comme un enfant

Créé par l’écrivain Marvel Nick Spencer et l’artiste Daniel Acuña, Joaquin Torres a techniquement fait sa première apparition dans le tout premier numéro de Captain America: Sam Wilson en octobre 2015 sous la forme d’une photographie. Le personnage ferait officiellement ses débuts dans le troisième numéro de la série, après que Sam, étoilé, ait sauvé le jeune homme d’une situation très bizarre que nous aborderons bientôt.

Dans les numéros suivants, les lecteurs en apprendraient davantage sur le passé de Joaquin Torres, né au Mexique, et plus précisément sur la façon dont il est venu aux États-Unis alors qu’il n’avait que six ans avec sa mère et sa grand-mère, avec lesquelles il a grandi à Sonoita, en Arizona. . Ses antécédents d’immigration l’ont inspiré plus tard à aider les réfugiés mexicains qui cherchent à traverser la frontière en livrant de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales à la fin de son adolescence. Malheureusement, cet acte entraînerait en fait son enlèvement.