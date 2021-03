Pour Le faucon et le soldat de l’hiver, Malcolm Spellman a non seulement trouvé le sujet nécessaire à discuter dans l’histoire racontée, mais cela faisait également partie de son discours original à Marvel. Son approche a obtenu l’approbation du président de Marvel Studios, Kevin Feige et Anthony Mackie, et ce sera un problème avec lequel Sam Wilson sera aux prises alors qu’il négociera l’histoire complexe du bouclier rouge, blanc et bleu de Captain America. Dit le cinéaste,