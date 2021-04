Le faucon et le soldat de l’hiver publient Zemo Dancing Extended Cut ⋆ .

The Falcon and The Winter Soldier sortent Zemo Dance Extended Cut

Après les images rapides de la danse Zemo de la semaine dernière Le faucon et le soldat d’hiver est devenu viral, Marvel Studios a publié une coupe étendue de la scène. Qui aurait pensé que l’homme même qui ne voulait que déchirer les Avengers voudrait aussi se laisser aller sur la piste de danse?

Après un compte Twitter appelé @ZemoDancingTo a pris les cadres de pompage rapide et l’a défini sur autant de chansons différentes, ce n’était qu’une question de temps avant que nous ayons plus du baron de la scène dancefloor.

Oui, le brillant tour de Daniel Brühl en tant qu’ennemi devenu actif Zemo est encore plus populaire que Good Value Captain America John Walker. Un seul a été confirmé pour avoir tué beaucoup de personnes, y compris le père de Black Panther. Même Bucky semble avoir mis de côté le fait qu’il était encadré pour tout ça Captain America: guerre civile désordre. L’épisode précédent a mis en valeur le comportement aristocratique de Zemo tout en laissant entendre ici et là qu’il ne faut pas lui faire confiance. Mais à quelle vitesse nous avons oublié quand il a enfilé ses chaussures de danse à Madripoor.

À propos de la scène spectaculaire, Brühl a déclaré à Entertainment Weekly:

«C’est tellement hystérique. [That moment] a été improvisé quand j’ai vu la foule danser, devenir loco. J’ai ressenti le rythme et j’étais comme, Zemo est assis dans une cellule de prison allemande douteuse depuis des années. Donc, il a besoin de se défouler et de montrer ses mouvements. Allons y pour ça! J’ai tellement apprécié la réaction d’Anthony et Sebastian qui me regardaient. Pourtant, j’étais sûr à 100% qu’ils le couperaient. J’ai été vraiment surpris et heureux qu’ils l’aient conservé. C’était une longue danse. Il y a plus, mais ils ont coupé ce petit moment. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j’ai ensuite reçu tous ces messages de mes amis qui craquaient. Mes amis qui me connaissent bien savent que je suis une danseuse embarrassante et passionnée sur le sol mais ce serait des mouvements différents. Ce serait le côté espagnol de moi qui donnait un coup de pied et ferait du matador, des mouvements de flamenco, je me mettais à genoux. Très embarrassant pour mes amis. “

Regardez Zemo danser pendant une HEURE dans le lecteur ci-dessous!

