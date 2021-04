Le faucon et le soldat de l’hiver Star Erin Kellyman ⋆ .

Interview CS: Erin Kellyman, star de The Falcon et The Winter Soldier

Avant le début du troisième épisode de la nouvelle série passionnante Marvel Cinematic Universe Disney +, ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec Le faucon et le soldat de l’hiver la star Erin Kellyman pour discuter de son rôle de leader de Flag Smasher Karli Morgenthau et de son voyage à venir dans le reste de la saison.

CONNEXES: Interview CS: Le faucon et l’écrivain en chef du soldat de l’hiver Malcolm Spellman

ComingSoon.net: De toute évidence, l’univers cinématographique Marvel n’est rien dont vous voudriez vous détourner, mais The Falcon and The Winter Soldier et Karli en particulier sont tous deux des éléments très intéressants pour la franchise, qu’en est-il d’eux qui vous a vraiment attiré vers la série?

Erin Kellyman: J’ai beaucoup aimé le fait qu’ils l’avaient changée d’homme en femme, je pense déjà quand quand Kari [Skogland, director] m’a expliqué cela, je me suis immédiatement dit: «Oh, c’est tellement cool qu’ils veulent faire ça et ils le changent pour être plus inclusif.» Je pense que c’est probablement la principale chose qui a retenu mon attention, mais évidemment, maintenant que j’en ai appris plus sur elle et que j’ai compris pour quoi elle se bat, par exemple, qui ne voudrait pas la jouer, elle a été tellement amusante à jouer.

CS: Connaissiez-vous très bien le Flag Smasher dans les bandes dessinées avant de vous y inscrire ou est-ce que c’est quelque chose qui est apparu dans vos recherches?

EK: Cela est venu de la recherche, je n’avais en fait aucune idée que le Flag Smasher et Karl Morgenthau existaient même, mais évidemment j’ai fait mes recherches un peu et je me suis penché un peu plus dessus. J’ai été fan des films mais je n’avais pas vraiment lu trop de bandes dessinées.

CS: Comment avez-vous pu explorer à la fois le scénario ancré que nous avons vu jusqu’à présent, mais aussi les séquences d’action explosives pour lesquelles le MCU est connu?

EK: Cela a été tellement amusant, la raison pour laquelle je me suis lancé dans le théâtre était de faire des scènes intimes et d’agir, essentiellement, je m’intéresse aux gens et à l’exploration de différentes personnes, donc à ce mélange avec des scènes d’action et beaucoup de cascades, c’est juste vraiment amusement. C’est comme un bonus, on ne va pas au travail tous les jours en s’attendant à faire beaucoup de combats et en ayant l’air vraiment cool mais, c’était génial, j’ai adoré, chaque seconde ne me sentait pas du tout comme du travail.

CS: Une chose que je trouve vraiment intéressante que nous avons vue jusqu’à présent, en particulier à partir du deuxième épisode, c’est que les Flag Smashers ne sont pas un groupe qui sont nécessairement de mauvaises personnes, ils ont un bon objectif, mais ils ne vont peut-être pas à ce sujet de la bonne manière. Comment avez-vous essayé de trouver le bon équilibre entre une sorte de méchant, pour ainsi dire, tout en sachant être fidèle à ses motivations?

EK: Je pense que c’était très utile de parler à Kari et Zoie. C’était également utile d’avoir tous les scripts, pour que je puisse voir son voyage, ce n’était pas comme si j’avais une scène et que je devais ensuite la changer pour la scène suivante. Je l’ai comprise, son raisonnement et son parcours à travers chaque scène et je pense qu’une fois que vous avez compris quelqu’un, il est assez facile de faire des va-et-vient entre les deux côtés d’elle.

CS: C’est génial que vous ayez tous les scripts, c’est une chose assez rare, semble-t-il pour Marvel [laughs]. À quoi cela ressemble-t-il de devoir être dans ce mode de conservation du secret pendant les deux prochaines semaines à mesure que de nouveaux épisodes se déroulent?

EK: C’est dur mec c’est si dur [laughs]. C’est tellement cool, la série est tellement cool et j’ai l’impression que les gens ne sont pas prêts pour les rebondissements, ça va être malade, je pense que les gens vont vraiment aimer ça.

CS: Quelles sont les choses auxquelles nous pouvons nous attendre de Karli dans les semaines à venir?

EK: Plus de scènes de combat, bien sûr. J’espère que les gens la comprennent un peu plus, c’est une personne très motivée et passionnée et j’espère que cela se ressent dans les différentes conversations qu’elle a avec différentes personnes, mais oui, plus de combats à coup sûr.

CS: Avez-vous pu faire beaucoup de vos propres séquences de cascades ou avez-vous dû travailler avec un double?

EK: Oh, j’ai définitivement eu un doublé, Hannah Scott, elle a fait beaucoup mais j’ai fait tout ce que j’ai pu et autant que j’ai pu faire. C’était très amusant, même si c’est assez pratique d’avoir le masque parce que s’il y a des choses difficiles, il suffit de mettre le masque et on dirait que c’est moi et ce n’est pas le cas, c’est Hannah. Mais c’était génial, ils m’ont vraiment fait confiance pour faire beaucoup de choses et je me suis entraîné en étroite collaboration avec Hannah et elle était géniale, elle m’a guidé à travers tout et m’a fait me sentir très en sécurité. Je pense qu’en fait, dans la plupart de mes scènes de combat, j’ai un masque, mais si je regarde de très près et que j’essaye de le comprendre, je peux en quelque sorte dire ce que j’ai fait ou c’est un rappel de ce que j’ai fait. En y repensant, j’ai fait pas mal de choses, je suis assez fier de moi.

CS: Combien de cette séquence de camions avez-vous fait, parce que c’est tout à fait la séquence.

EK: C’était donc la scène que j’essayais de comprendre ce que j’y faisais. Cela a toujours l’air plus intense qu’il ne le filmait réellement, évidemment, parce que quand vous mettez tout ensemble, cela ressemble à ce combat fou, que ce n’est qu’une continuation. Mais quand vous faites quand vous filmez, c’est comme une séquence de 10 secondes et c’est tout ce que vous faites pendant ces quelques heures. Ensuite, vous passez à une autre séquence de 10 secondes. Ouais, j’en ai fait pas mal, mais tout ce que j’ai fait, c’était seulement à cinq pieds du sol, ce n’était rien de fou [chuckles]. Ça n’a jamais été plus haut ou quoi que ce soit du genre, Hannah a fait tout ça, et tout ce qui me ressemble incroyablement dur, ce n’était probablement pas moi. Je ne peux même pas mentir.

CS: Falcon était censé être la première série Marvel pour Disney +, puis les choses ont changé et c’est finalement WandaVision. Comment était-ce pour vous de voir ce switcheroo, mais aussi de voir les éloges de cette émission et les éloges que vous parvenez si loin?

EK: C’était super, j’aimais bien que je ne sois pas le premier [laughs]. J’ai pu passer ces quelques semaines à m’asseoir sur mon canapé et à regarder WandaVision et profitez-en comme tout le monde. Puis, évidemment, vers la fin de WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver les remorques ont commencé à tomber et les gens ont commencé à être excités et je me suis dit: «Oh, mon Dieu, ça se passe. En fait, ça va de l’avant et les gens vont encore le regarder », mais, vous savez, c’est passionnant. Je pense que c’est très excitant de voir le genre de battage médiatique qui l’entoure.

CONNEXES: Le faucon et le soldat d’hiver Ep. 3: Indices, points à retenir et prédictions

Mené par Anthony Mackie et Sebastian Stan reprenant leurs rôles titulaires, Le faucon et le soldat de l’hiver voit Sam Wilson et Bucky Barnes s’attaquer à forger leur futur chemin à la suite des événements de Avengers: Fin de partie dans lequel Steve Rogers a offert à l’ancien son bouclier de vibranium pour prendre le relais de Captain America. En choisissant de retirer le surnom de Cap et de conserver le Falcon, Bucky et lui doivent faire équipe pour une mission mondiale contre les Flag Smashers tout en luttant avec leur propre bagage émotionnel et un nouveau Cap, John Walker, qui testeront tous leurs capacités – et leur patience.

Ils sont rejoints par les vétérans du MCU Daniel Bruhl, Emily VanCamp et Don Cheadle, qui reprennent respectivement leurs rôles de Helmut Zemo, Sharon Carter et James Rhodes alias War Machine. Wyatt Russell joue également dans la série en tant que John Walker avec d’autres nouveaux venus du MCU Danny Ramirez en tant que Joaquin Torres, Erin Kellyman en Karli Morgenthau, Adepero Oduye en Sarah Wilson, Miki Ishikawa, Desmond Chiam, Carl Lumbly et Noah Mills.

Le faucon et le soldat de l’hiver est une série de six épisodes réalisée par Kari Skogland avec Malcolm Spellman en tant que scénariste en chef, avec John Wick le créateur Derek Kolstad fait également partie de l’équipe d’écriture / création de la série. Les trois premiers épisodes de la série d’action-comédie buddy sont maintenant disponibles en streaming!