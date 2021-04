Le faucon et le soldat de l’hiver viennent de nous frapper avec une superbe cravate panthère noire

La femme que Bucky Barnes appelle à la fin du dernier épisode de The Falcon And The Winter Soldier est Ayo (joué par Florence Kasumba), membre de la garde royale de Wakandan alias la Dora Milaje. Sur la base de ses apparitions passées dans Captain America: Civil War, Black Panther et Avengers: Infinity War, elle bénéficie de la confiance de T’Challa, il est donc logique qu’elle soit envoyée pour s’occuper d’une mission aussi importante. Malheureusement, elle ne cache pas assez bien ses perles de kimoyo pour avoir espionné pour manquer l’attention de Bucky, d’où sa découverte.