Le faucon et le soldat de l’hiver viennent de nous présenter deux nouveaux Captain Americas

Comme vous auriez probablement pu le deviner, Isaiah Bradley est un personnage originaire des pages de Marvel Comics, et c’est une interprétation fidèle du héros – bien que cela change un peu son histoire. Il a été créé par Robert Morales, Kyle Baker et Axel Alonso en 2003, et s’est révélé dans la série limitée «Truth: Red, White & Black» avoir fait partie des expériences de super soldats sur les Afro-Américains suite au succès avec Steve Rogers. Étant le seul survivant, Bradley a endossé le rôle de Captain America à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais cela a finalement été considéré comme un traître et il a été envoyé en prison. Son histoire a été écrite pour refléter les véritables horreurs de l’étude Tuskegee sur la syphilis, et l’univers cinématographique Marvel rend justice avec son introduction profonde et émotionnelle de Bradley dans Le faucon et le soldat de l’hiver (et une performance étonnante de Carl Lumbly).