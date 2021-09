Le faux communiqué de presse de Walmart litecoin fait monter en flèche la crypto

in

Plusieurs grandes entreprises, dont de grands détaillants, se sont activement intéressées aux crypto-monnaies comme le bitcoin. Nous avons récemment vu des spéculations indiquant que les paiements cryptographiques pourraient arriver sur Amazon et Walmart dans un avenir proche, car les deux sociétés travaillent sur certaines initiatives de blockchain. Mais nous ne nous attendions pas à une annonce si tôt. Pourtant, un faux communiqué de presse de Walmart a dupé le monde tôt lundi, faisant brièvement grimper les prix du litecoin de 20% avant que les gens ne réalisent que l’annonce avait été truquée.

Le faux communiqué de presse

Les passionnés de crypto connaissent le litecoin, l’un des plus anciens challengers du bitcoin. La pièce a atteint un niveau record à la mi-mai lorsqu’elle a dépassé les 410 $. Le précédent record remonte à une course de taureaux à la fin de 2017, lorsqu’un litecoin s’était vendu pour 366 $.

En 2021, le paysage de la cryptographie est différent de celui de 2017, et une fausse annonce de Walmart lundi affirmant que le détaillant prendra en charge les paiements en litecoin a dû surprendre de nombreuses personnes. Walmart s’est penché sur les paiements cryptographiques, compte tenu de sa récente offre d’emploi. Mais le litecoin peut sembler un choix étrange pour beaucoup de gens alors qu’il existe d’autres pièces plus populaires.

Dans cet esprit, le litecoin est passé d’environ 173 $ à 245 $ lorsque le faux communiqué de presse est tombé. Plusieurs organes de presse ont rendu compte de l’actualité, notamment . et CNBC. Même le compte officiel Litecoin a retweeté la nouvelle avant de supprimer le message.

L’ensemble du marché de la cryptographie s’était négocié dans le rouge lundi. La plupart des pièces principales ont enregistré des pertes, certaines se négociant jusqu’à 10 % de moins que dimanche. La baisse globale n’avait rien à voir avec la fausse annonce de Walmart. Mais le litecoin a bondi sur les fausses nouvelles, avant de retomber rapidement aux niveaux précédents.

Les gens ont vite compris que le communiqué de presse était faux. Le CNCB a rapporté qu’un porte-parole de Walmart a déclaré que le communiqué de presse de GlobeNewswire n’était pas authentique. Quelqu’un l’a truqué et a réussi à le faire approuver par le service de presse.

Walmart n’accepte pas le litecoin, le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie

C’est toujours un mystère comment quelqu’un a pu envoyer un faux communiqué de presse de Walmart à GlobeNewswire et le faire publier. Mais c’est clairement un stratagème destiné à faire grimper le prix du litecoin. Les investisseurs enthousiastes à l’idée de voir Walmart accepter les paiements cryptographiques achèteraient le jeton numérique, ce qui ferait augmenter le prix en conséquence. Les individus malveillants qui avaient conçu le programme vendraient ensuite leur litecoin alors que le prix augmentait. Ils repartiraient sans aucun doute avec un bon profit.

Le communiqué de presse ressemblait à la réalité, c’est pourquoi il a trompé tout le monde. Cependant, il a rapidement suscité des soupçons car il a fait référence à un site Web qui ne fonctionnait pas dans l’e-mail du champ de contacts. CNBC a également souligné que le communiqué de presse n’avait jamais été répertorié sur le site Web de Walmart. Séparément, The Verge souligne que Walmart utilise régulièrement Business Wire pour envoyer des communiqués de presse, et non GlobeNewswire.

En conclusion, rien n’a changé en ce qui concerne le paiement des marchandises chez Walmart. Le détaillant n’accepte pas le litecoin, le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie pour le moment.