Le faux pas de Hamilton ouvre la porte à Verstappen · .

Max Verstappen a pris de façon inattendue la pole position du Grand Prix d’Italie après que son rival au championnat ait glissé au début de la course de qualification au sprint de samedi.

Une petite erreur de jugement de deux millimètres avec son embrayage a suffi à faire perdre trois places à Lewis Hamilton au départ, ce qui le désavantage avant l’épreuve principale de dimanche.

Avec deux McLaren entre les prétendants au titre et les départs en fond de grille pour les rapides Valtteri Bottas (pénalité de changement de moteur) et Pierre Gasly (crash), une grille quelque peu bousculée ajoute à l’intrigue avant la course la plus rapide de F1.

Hamilton s’est déjà retrouvé coincé derrière une McLaren – en Autriche, Norris l’a retenu pendant plusieurs tours au départ avant de céder à la Mercedes par désir d’éviter de gâcher sa propre course. Deux McLaren, sur une piste qu’ils savent être leur meilleure chance de gagner pour peut-être toute la saison, sont littéralement le double de la peine pour le champion en titre.

Deux McLaren séparent Hamilton de VerstappenÀ moins que Norris et Ricciardo ne décident de laisser Hamilton passer afin d’assurer une finition solide à l’équipe – et d’accumuler des points utiles sur les rivaux du championnat Ferrari – alors Hamilton fait face à un mur de papaye entre lui et le Red Bull il doit battre.

Cela joue en faveur de Verstappen – Hamilton n’a pas pu dépasser Norris en qualifications de sprint, malgré le fait que le pilote McLaren ait des pneus tendres qui devraient se dégrader rapidement en 18 tours. Ils ne l’ont pas fait, sans doute en partie grâce à l’apparition précoce de la Safety Car.

McLaren a l’avantage de pouvoir travailler ensemble pour couvrir Verstappen ou Hamilton, qui ne peuvent pas compter sur l’aide de leurs coéquipiers, du moins pour commencer. Alors que la grille de départ finale n’a pas encore été finalisée, Bottas sera à l’arrière et Sergio Perez s’alignera à nouveau neuvième après avoir échoué à faire des gains dans la course de qualification au sprint.

La course de samedi a montré que Monza n’est pas gentil avec ceux qui essaient de dépasser. Bien que la dégradation des pneus en course puisse offrir plus d’opportunités, Norris et Ricciardo ne semblaient pas trop souffrir de leur rythme après dix-huit tours en pneus tendres – quelque chose que le directeur de l’équipe Red Bull a commenté après la séance, affirmant que les McLaren avaient prouvé que les pneus souples les pneus de départ pourraient être une bonne stratégie.

Gasly estime que les dépassements seront très difficiles. D’un autre côté, les voitures roulent avec environ un tiers du carburant avec lequel elles seraient chargées pour un grand prix complet, pendant la session de sprint plus courte. Cela flatte particulièrement la McLaren, qui prend vie à mesure que le carburant s’épuise et qui a rendu leurs départs de course considérablement moins impressionnants en termes de rythme, par rapport aux leaders.

Ce n’est peut-être pas la seule raison pour laquelle Hamilton n’a pas pu dépasser Norris lors de la séance de sprint. Comme Horner a également noté que les voitures Mercedes semblaient avoir du mal avec le déploiement électrique, déclassant à la fin des lignes droites, les privant de l’avantage de puissance dont elles bénéficiaient par rapport aux tours lancés en qualifications.

Le dépassement sera une frustration pour la plupart des conducteurs. Pierre Gasly a regardé les qualifications du sprint en grande partie de côté après avoir chuté dans le premier tour. Son analyse des chances de dépassement était assez sombre – à toutes les extrémités du peloton.

“Nous savons que ça va être très difficile et c’est la seule chose que j’ai regardée aujourd’hui”, a déclaré Gasly. « Évidemment, hors de la piste, je pouvais voir un Lewis vraiment lutter, [he] ne pouvait pas passer Lando. Même [with] les Alpines et les Aston Martins – ils étaient vraiment proches pendant de nombreux tours mais toujours pas de dépassement. »

C’est un problème particulier pour Gasly – et Bottas, tous deux partant de l’arrière. “Nous savons que ce sera extrêmement difficile de revenir”, a déclaré le vainqueur du Grand Prix d’Italie l’an dernier. « Au final, que tu termines P18, P11, P15 c’est pareil, ça ne veut rien dire. Nous devons donc tout essayer pour au moins marquer un point ici. »

Un pari sur les pneus tendres n’aidera peut-être pas Hamilton. même.

À première vue, cela semblerait être une décision naturelle pour Hamilton : cela pourrait augmenter ses chances de dépasser une McLaren au départ, et il est susceptible de faire un stand agressivement tôt de toute façon pour monter plus tôt sur des pneus plus frais et mettre l’avantage du temps au tour dans un effort pour aller de l’avant, de sorte que leur durée de vie plus courte est moins préoccupante. Le problème est que Mercedes a eu tendance à être moins compétitive sur les softs par rapport à ses rivaux.

Mais Hamilton a eu un week-end inférieur à la normale jusqu’à présent, perdant face à son coéquipier en qualifications et faisant patiner les roues, ce qui était un coup sûr pour la pole position dans la course de qualification au sprint. S’il veut récupérer certains des points d’avantage de Verstappen dimanche, il doit produire quelque chose de spécial.

