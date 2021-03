Le faux récit des médias sur le rallye de motos de Sturgis étant un événement de super-épandage COVID-19 ⋆ .

L’un des plus grands rassemblements de motos au monde s’est encore tenu à Sturgis, dans le Dakota du Sud, pendant la pandémie de COVID-19 l’été dernier, qui, selon les médias, a conduit à plus de 266000 cas de COVID-19, soit près d’un cas sur cinq signalé en Amérique à l’époque.

Le nombre de cas provient d’une étude réalisée par des professeurs de l’Université d’État de San Diego publiée en septembre, juste un mois après le Sturgis Motorcycle Rally.

Cependant, le directeur de la ville de Sturgis, Daniel Ainslie, a déclaré que l’étude et d’autres modèles qui prédisaient que leurs hôpitaux seraient débordés étaient erronés.

«Je pense qu’au sommet du rallye, et même après le rallye, environ cinq pour cent des [hospital] les lits ont été utilisés pour COVID », a déclaré Ainslie.

Les médias ont rapporté entre un et environ cinq décès à Sturgis, mais Ainslie a déclaré qu’aucun n’avait été retrouvé scientifiquement.

«Les données concrètes ont montré qu’il y avait environ 260 cas qui provenaient d’ici», a déclaré Ainslie. «Maintenant, la réalité était qu’il y avait probablement des cas supplémentaires au-delà de ces 260 qui ont été immédiatement retracés ici, mais essayer de dire qu’il y en avait un quart de million, c’est juste ridicule, et c’était fantaisiste, et cela ne faisait que pousser leur récit. «

La Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a analysé l’étude de l’Université d’État de San Diego.

« Les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence », écrivent les analystes, ajoutant que « les analyses de données associées utilisées pour obtenir des estimations à l’échelle nationale étaient relativement faibles. »

L’année dernière, 460000 motards ont participé au rallye de motos de Sturgis, mais c’était moins que d’habitude. Bien que, a déclaré Ainslie, les médias ont utilisé des images des années précédentes pour le rendre plus occupé qu’il ne l’était en réalité.

Ainslie a déclaré que «c’était vraiment décevant, car nous avons plusieurs caméras en direct, et nous avons donné la permission à tous les médias pour qu’ils puissent l’utiliser, afin qu’ils puissent montrer des images actuelles. Parce que la grande majorité du temps dans nos rues, il y aurait 40 ou 50 personnes dans un pâté de maisons. »

Les médias ont présenté une image différente, a-t-elle déclaré.

« Mais au lieu de cela, ils montraient des images de rassemblements précédents, et souvent c’était du 75e rassemblement, qui était énorme, et cela montrait nos rues bordées de milliers et de milliers de personnes », a déclaré Ainslie. «Je veux dire que c’étaient des images qui avaient plus de cinq ans. Et les gens ont agi différemment en 2015 de ce qu’ils ont fait en 2020.

«Une fois qu’un bar ou un restaurant commençait à se sentir rassasié, les gens n’entraient plus», a ajouté Ainslie. «Les gens passaient la plupart du temps à l’extérieur, et ils parcouraient les centaines et les milliers de kilomètres d’autoroutes incroyables que nous avons, serpentant à travers les canyons et les montagnes.»

Les gens ont été comptés comme ayant contracté le COVID-19 du rallye de motos de Sturgis alors qu’ils ne s’étaient même pas arrêtés dans la ville, a déclaré Ainslie.

«Nous avons eu une personne qui a déclaré qu’elle ne faisait que se rendre dans l’État de Washington et qu’elle roulait sur la I-90, qui traverse bien sûr notre communauté. Et donc, ils ont été comptés comme l’un des récipiendaires de Sturgis, même s’ils ne se sont même pas arrêtés à Sturgis, ils se sont juste arrêtés à quelques centaines de kilomètres à l’est et à quelques centaines de kilomètres à l’ouest », a déclaré Ainslie. «Mais selon leur responsable de la santé publique, apparemment, ils étaient une victime Sturgis du coronavirus.»

Les organisateurs de Sturgis avaient envisagé d’annuler le rallye moto, qui est une attraction touristique importante pour la ville chaque année, mais ont constaté que les gens prévoyaient de le visiter, que la ville l’héberge ou non.

«Pendant environ deux mois et demi, nous avons tenu une grande variété de discussions publiques», a déclaré Ainslie. «Nous avons également organisé des conférences téléphoniques avec des responsables de la santé de l’État, avec nos responsables locaux de la santé ici, tout le reste.»

«Nos sondages pendant le rallye ont montré que plus de 70% des gens allaient venir ici, que nous ayons officiellement accueilli ou non le rallye. Donc, pour qu’une ville de 7 000 habitants accueille des centaines de milliers de personnes, il faut qu’il y ait des préparatifs. »