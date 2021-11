Le faux trophée ConFLiCT de l’UCF, expliqué

L’équipe de football d’UConn est peut-être 1-9 dans la vraie vie, mais elle est absolument invaincue sur Internet en ce moment.

Ils ont torréfié UCF aujourd’hui. Em cuit. Frit. Sauté. Cuit. Peu importe comment vous voulez l’appeler, c’est ce qu’ils ont fait. C’était juste le moyen idéal pour démarrer les choses avant leur match de dimanche.

Et tout cela parce qu’ils ont posté une vidéo d’un faux trophée de rivalité avec lequel ils ne voulaient en fait rien avoir à faire il y a six ans quand c’est devenu, eh bien, une chose.

C’était fantastique. L’UCF l’a publiée seule dans son stade via son compte Twitter.

pic.twitter.com/XFB0i0zazZ – Football UCF (@UCF_Football) 20 novembre 2021

UCONN ne l’aurait pas. Ils ont participé au « Championnat national » de l’UCF en 2017. Vous savez, celui à partir duquel ils ont remporté le Peach Bowl.

Est-ce que cela a été fait au même endroit que votre trophée de championnat national? https://t.co/QPGH5iML8q – UConn Football (@UConnFootball) 20 novembre 2021

ÉPICÉ. C’est un contenu incroyable. Cependant, il y a une histoire qui le rend encore meilleur.

Yo, qu’est-ce qui se passe ici?



D’accord, alors boum. En 2015, l’UCONN faisait partie de l’American Athletic Conference. Ils étaient nouveaux dans la conférence et n’avaient pas de rivaux. Et les rivaux sont nécessaires pour dynamiser les intrigues et créer de nouvelles conférences.

Alors, naturellement, l’entraîneur-chef de l’UCONN à l’époque, Bob Diaco, a pensé à l’idée géniale de n’en faire qu’un. Et il a choisi UCF comme rival.

Il a demandé à l’école de faire un trophée et tout.

Premier jour de retour sur le campus pour #UConnFootball ! Et plus que 130 jours avant le prochain conflit civil avec @UCF_Football ! pic.twitter.com/RgOkXiob0T – Football UConn (@UConnFootball) 1er juin 2015

Oh, wow, alors ces écoles sont rivales ?



Nan! Ils ne sont pas. UConn n’a même pas parlé à l’UCF de leurs plans ici. Ils les ont juste… choisis comme leur rival. Après tout, ils étaient la crème de la crème de la conférence. Pourquoi ne pas les choisir ?

Le problème était que l’UCF ne voulait absolument rien avoir à faire avec ça.

Je viens de vérifier avec @UCF_Football : « Nous n’avons aucune implication dans le trophée ni dans la création d’un jeu de rivalité avec UConn. » Ils ont été surpris par tweet. – Brandon Helwig (@UCFSports) 1er juin 2015

Alors, la rivalité a-t-elle réellement eu lieu ?



J’imagine? UConn a battu l’UCF et célébré avec le trophée.

Mais la saison suivante, après que l’UCF a renversé la vapeur et remporté le match de « rivalité », ils ont complètement ignoré le trophée et l’ont laissé au bout du banc. Et maintenant, personne ne sait où se trouve le trophée.

Savez-vous où se trouve le trophée #CivilConFLiCT ? Il a été vu pour la dernière fois au bout d’un banc à Hartford, CT.@2letters2words est prêt à payer 1 000 $ pour le trophée. pic.twitter.com/126EsmmOFR – UCF Sports Info (@UCFSportsInfo) 15 novembre 2021

C’était la dernière fois qu’ils jouaient.

Mais attendez, l’UCF vient de tweeter le trophée ? Il est clair qu’ils l’ont



Eh bien, en fait, ce n’est pas le trophée d’origine. Voici à quoi ressemble l’original par rapport au nouveau. C’est différent.

Je déteste être ce type, mais l’UCF utilise un trophée d’imposteur. Comparez la police « vs » et les lignes diagonales. https://t.co/8LV5rAKq6g pic.twitter.com/zq0vxukGoq – Endureur de football UConn (@NoEscalators) 20 novembre 2021

L’UCF a donc fait fabriquer un trophée pour enfin embrasser la rivalité qu’ils ont complètement ignorée il y a toutes ces années.

Waouh, UCF. Vraiment???



Ouais. C’est exactement pourquoi cette blague est tout à fait appropriée.

Ils méritaient ça. Partout, les fans de football universitaire ont ri à ce sujet.

Peut-être que maintenant, cela peut être une rivalité maintenant que l’UCF est enfin prête à respecter le trophée.

Espérons que UConn joue un peu plus inspiré qu’ils ne l’ont fait toute la saison pour le rendre intéressant.