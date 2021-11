Le favori d’Antonio Conte, Paulo Fonseca et Graham Potter parmi les prétendants alors que les Spurs limogent Nuno Espirito Santo

Nuno Espirito Santo a été limogé par Tottenham Hotspur après seulement quatre mois de mandat.

Il a commencé la campagne avec trois victoires 1-0, dont une victoire choc contre Man City, mais les Spurs ont ensuite perdu des matchs consécutifs 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea, avant une défaite dévastatrice 3-1 contre leurs rivaux Arsenal. .

.

Nuno est sous le feu des critiques à Tottenham BETFAIR – PARI 5 £ OBTENEZ 20 £ EN ACCAS GRATUIT *

Nuno a également vu son équipe se débattre dans la Ligue Europa Conference et tandis que les victoires contre Aston Villa et Newcastle ont stoppé la chute, les performances dans ces matchs étaient toujours médiocres et les défaites en championnat contre West Ham et Manchester United ont été la goutte d’eau.

Fabio Paratici, directeur général du football du club, a déclaré : « Je sais à quel point Nuno et son équipe d’entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision.

« Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d’entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.

Les bookmakers ont déjà dressé une liste de noms qui pourraient le remplacer.

L’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, est actuellement le favori pour le poste, tandis que le gaffer de Brighton, Graham Potter, fait partie des principaux prétendants à la succession de Nuno, avec l’ancien objectif Paulo Fonseca.

Conte pourrait-il être l’homme pour changer les choses à Tottenham?

Le chef de Leicester, Brendan Rodgers, est également dans le mix, tandis qu’Eddie Howe reste un agent libre après avoir quitté Bournemouth l’année dernière.

Le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a fait l’objet d’une rumeur avec un retour aux Spurs, mais il faudrait d’abord qu’il quitte le club français.

Voici la liste complète des meilleurs prétendants, selon Betfair.

Les classements Antonio Conte – 1/8Brendan Rodgers – 14/1Graham Potter – 16/1Paulo Fonseca – 16/1Ryan Mason – 16/1Eddie Howe – 16/1Roberto Martinez – 20/1Sergio Conceicao – 20/1Mauricio Pochettino – 20/1Jurgen Klinsmann – 20/1Simone Inzaghi – 20/1Marcelo Gallardo – 20/1Julen Lopetegui – 20/1Erik ten Hag – 20/1Ronald Koeman – 20/1Scott Parker – 25/1Ernesto Valverde – 25/1Steven Gerrard – 25/1Frank Lampard – 25/1Lucien Favre – 33/1

Avant la nomination de Nuno Espirito Santo, le président Daniel Levy a affirmé qu’il chercherait un entraîneur-chef à l’esprit offensif.

a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de sélectionner quelqu’un dont les valeurs reflètent celles de notre grand club et de revenir au football avec le style pour lequel nous sommes connus – fluide, offensif et divertissant – tout en continuant à embrasser notre désir de voir les jeunes les joueurs s’épanouissent dans notre Académie aux côtés de talents expérimentés.

Cependant, ils ont obtenu le contraire alors que les Spurs luttaient pour créer des occasions et déplacer le ballon dans les zones d’attaque.

Les fans espèrent désormais qu’un changement pourra ramener ce football offensif, d’autant plus que l’attaquant vedette Harry Kane se bat avec un but en neuf matchs de Premier League.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients, cotes paires minimales (2.0). Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes de débit ou d’ApplePay seront admissibles. Paris gratuits attribués après le règlement du pari qualificatif, valables 30 jours. Maximum 20 £ de paris gratuits. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.