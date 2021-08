Le favori des fans de Suicide Squad, David Dastmalchian, a partagé des images du tournage, y compris son chat en cosplay à pois

Bien sûr, la famille de David Dastmalchian devrait être habituée à le voir comme faisant partie des films de super-héros à ce stade, car il les fait depuis plus d’une décennie maintenant. En plus de son rôle de Polka-Dot Man dans The Suicide Squad, les fans de DC se souviendront de ses rôles mémorables dans la série télévisée Gotham et dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Il est également notamment l’une des rares stars à faire partie à la fois de l’univers étendu de DC et de l’univers cinématographique Marvel, car il fait partie de l’ensemble de soutien dans les films Ant-Man et la Guêpe.

Si vous n’avez pas encore vu The Suicide Squad et que vous êtes juste là pour les photos de chats, faites-vous plaisir et regardez-le, car ce n’est pas seulement l’un des meilleurs blockbusters de l’été, mais l’un des meilleurs films de 2021 à ce jour. Le film est actuellement à l’affiche en salles et est également diffusé sur HBO Max.