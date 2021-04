Le favori des Oscars ‘Nomadland’ combat la controverse amazonienne ⋆ .

Drame discrètement poétique sur des personnes vivant presque invisiblement en marge de la société américaine, «Nomadland» de la réalisatrice Chloé Zhao a fait beaucoup de bruit – et a été tout sauf un joueur marginal – lors de la saison des récompenses sens dessus dessous.

Depuis sa première en septembre dernier au Festival du film de Venise, où il a remporté le premier prix du Lion d’or, «Nomadland» a accumulé pratiquement tous les prix sur son passage, des Golden Globes aux Producers Guild Awards en passant par les BAFTA du week-end dernier. À l’approche des Oscars le 25 avril, la sortie de Searchlight Pictures est nominée pour six prix, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, et est largement considéré comme le film à battre.

Mais être le favori apporte avec lui un niveau supplémentaire de contrôle, et «Nomadland» est venu pour sa part de critiques depuis sa sortie en salles et sur Hulu en février. Même si beaucoup ont loué le film pour sa représentation sensible et authentique des travailleurs itinérants, d’autres ont regretté qu’il passe sous silence les réalités plus dures de l’économie moderne des concerts et, en particulier, ce que c’est que de travailler dans un entrepôt Amazon et de participer à la programme saisonnier CamperForce de l’entreprise.

Dans un récent éditorial du Times, le journaliste de ProPublica Alec MacGillis, auteur de «Fulfillment: Winning and Losing in One-Click America», a fait valoir le film, qui est centré sur l’expérience d’un nomade nommé Fern, interprété par le lauréat d’un Oscar. Frances McDormand évite ce qu’il dit être des conditions de travail déshumanisantes et potentiellement préjudiciables chez Amazon. «La puissance visuelle du film et son cœur émotionnel, le chagrin de Fern face à la perte de son mari et de son ancienne vie, occupent l’attention du public, pas les problèmes d’Amazon», a écrit MacGillis. «On pourrait facilement sortir du film en ayant une vision bienveillante du péage qu’Amazon fait subir à ses travailleurs, y compris les travailleurs temporaires.»

Les critiques voient le film, adapté par Zhao du livre de la journaliste Jessica Bruder en 2017 «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century», comme une occasion manquée qui omet les passages les plus accablants de l’œuvre non fictionnelle. D’autres rétorquent que l’image acclamée par la critique est une étude de personnages émouvante, et non un travail de journalisme farceur. (Zhao et les producteurs du film n’étaient pas disponibles pour commenter cette histoire.)

Le débat a pris de l’ampleur ces dernières semaines dans le cadre d’un effort de syndicalisation étroitement surveillé et finalement infructueux de la part des travailleurs d’un site d’Amazon à Bessemer, en Alabama. pour effectuer un travail monotone et physiquement éprouvant à un rythme toujours plus rapide afin d’atteindre les cibles mandatées par l’algorithme, en se soumettant à de potentielles blessures par mouvements répétitifs – des critiques contre lesquelles Amazon a longtemps repoussé.

«Je pensais qu’il y avait beaucoup de choses dans le film qui étaient très belles, mais il a laissé plus qu’un goût amer dans ma bouche», déclare Tim Shadix, directeur juridique de l’organisation de défense des intérêts à but non lucratif basée en Californie, Warehouse Worker Resource Center. Étude de 2019 qui a révélé que le taux de blessures dans les entrepôts Amazon était plus de deux fois plus élevé que dans le secteur de l’entreposage général. «J’avais l’impression que la représentation de tout le travail dans le film, mais en particulier le travail d’Amazon, dresse une image très trompeuse de ce à quoi ressemble notre économie. Il montre Amazon comme un endroit pour gagner de l’argent et permettre le parcours personnel de quelqu’un, sans vraiment tenir compte de la noirceur des entreprises qui profitent souvent de personnes âgées qui devraient être à la retraite mais, en raison de la situation économique, travaillent horriblement. emplois dangereux. »

McDormand et la réalisatrice Chloe Zhao sur le tournage de «Nomadland»

(Joshua Richards / Photos du projecteur)

Dans un communiqué, le porte-parole d’Amazon, Andre Woodson, a déclaré au Times: «Nous sommes fiers de notre programme novateur CamperForce et des opportunités qu’il offre aux particuliers de combiner gagner de l’argent supplémentaire pendant la saison des vacances avec le camping en VR. CamperForce offre aux employés au moins 15 $ de l’heure, l’hébergement partiel au camping et les branchements pour leurs véhicules… Des centaines de nos employés saisonniers font partie de notre programme CamperForce, dont beaucoup reviennent année après année pour aider à répondre aux commandes des clients pendant notre haute saison. Dans le cadre du programme CamperForce en particulier, nous voyons beaucoup de ces employés revenir et nous raconter leur expérience positive. »

Tout en recherchant son livre, Bruder a passé une semaine à travailler dans un entrepôt Amazon au Texas et a été témoin de certains de ses dangers potentiels. Elle écrit à propos d’un employé de CamperForce âgé de 70 ans, Chuck Stout, qui était stationné près d’un tapis roulant lorsqu’une boîte s’est envolée et l’a renversé, le faisant se cogner la tête sur le sol en béton. Après que les médecins internes d’Amazon aient déterminé qu’il n’avait pas subi de commotion cérébrale, Stout a été renvoyé au travail qui le faisait marcher environ 15 miles par jour.

Le personnage central du livre, Linda May, qui joue elle-même dans le film, a développé une blessure débilitante au poignet par mouvements répétitifs en utilisant un lecteur de codes-barres portable pendant des heures chaque jour, avec une douleur irradiant sur toute la longueur de son bras. Travaillant pendant la ruée vers Noël, Bruder écrit que Linda May se sentait comme «un rouage dans le plus grand distributeur automatique du monde».

Cependant, aucun de ces dangers n’est vu dans le film, dans lequel Fern est montré en train d’emballer des boîtes et de placer des produits sur des étagères dans un entrepôt Amazon, déclarant à un moment donné que le concert est «beaucoup d’argent».

Zhao, qui est également au milieu de la post-production de la prochaine épopée Marvel «The Eternals», n’a pas directement répondu aux critiques, mais elle a indiqué que le film n’était pas destiné à minimiser les difficultés du mode de vie nomade. «Si vous regardez en profondeur, la question des soins aux personnes âgées en tant que victime du capitalisme est sur tous les plans», a déclaré Zhao dans un profil du magazine de New York en février. «C’est juste, oui, il y a le magnifique coucher de soleil derrière.»

Dans un communiqué, Woodson d’Amazon a déclaré: «La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité numéro un – et ce depuis le premier jour. Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts en santé et sécurité et des scientifiques, effectuons des milliers d’inspections de sécurité chaque jour dans nos bâtiments et avons apporté des centaines de changements à la suite des commentaires des employés sur la façon dont nous pouvons améliorer leur bien-être au travail.

Pour avoir accès au tournage dans un centre de distribution d’Amazon à Fernley, dans le Nevada, McDormand, qui a également produit le film, a écrit une lettre à Jeff Blackburn, vice-président principal du développement commercial et d’entreprise d’Amazon. «C’était juste avant de commencer à donner aux gens 15 $ de l’heure», a déclaré McDormand au Hollywood Reporter l’année dernière. «C’était une décision vraiment intelligente pour eux parce que… nous racontons l’histoire d’une personne qui profite d’un travail acharné, et travailler au centre de distribution d’Amazon est un travail difficile, mais cela paie un salaire.»

Bob Wells, nomade de la vraie vie, dans une scène de «Nomadland»

(Images du projecteur)

Bob Wells, un défenseur de la communauté nomade et co-fondateur de Home on Wheels Alliance, soutient que la critique de la représentation d’Amazon dans «Nomadland», bien que compréhensible, est finalement déplacée. Bien qu’il n’ait personnellement jamais travaillé chez Amazon, au fil des ans, il s’est entretenu avec de nombreux nomades qui l’ont fait. Bien qu’il ait entendu des témoignages de première main sur la difficulté physique du travail, en particulier pour les travailleurs âgés, il dit que le programme CamperForce – qui a été lancé en 2008 et opère dans plus de 25 installations Amazon à travers l’Amérique du Nord – est en forte demande en tant que moyen de gagner de l’argent assez rapidement.

«Je pense que les gens confondent les employés réguliers d’Amazon qui sont là toute l’année, année après année, avec le CamperForce, et je ne suis pas sûr que ce soit une comparaison juste», dit Wells. «La vérité est que je pense que le CamperForce est raisonnablement bien traité. Je pense que les gens prennent leur haine massive pour le monde de l’entreprise, ce qui est dans mon esprit 100% valable, et ils essaient de faire du CamperForce là-dedans une preuve pour étayer leur argument. Les entreprises doivent être contrôlées. Mais le CamperForce n’est pas un excellent exemple de la faute. Je pense que si vous êtes fondamentalement en bonne santé, la CamperForce est une très bonne chose.

À Hollywood, le soutien à «Nomadland» semble rester fort, comme en témoigne la domination continue de la saison des récompenses. Alors que l’industrie cinématographique a du mal à revenir de la pandémie, la compétition pour les prix cette année a été relativement agréable, et peu semblent avoir l’appétit de s’attaquer publiquement à un favori perçu pour une vulnérabilité potentielle. (Les campagnes de hardball peuvent facilement se retourner contre vous et plusieurs films récents ont remporté l’or aux Oscars malgré la controverse, y compris des prétendants aussi variés que «Bohemian Rhapsody», «Green Book» et «Joker».)

Pendant ce temps, Amazon lui-même est un acteur important cette saison avec sa division cinéma ayant publié des titres nominés «Borat Subsequent Moviefilm», «One Night In Miami…», «Sound of Metal» et «Time».

Bruder, qui est en mission, n’était pas disponible pour commenter cette histoire. Mais s’adressant au Times en février, elle n’avait que des éloges pour «Nomadland», attribuant à Zhao – qui, après avoir remporté les honneurs le week-end dernier aux Directors Guild Awards, pourrait devenir la première femme de couleur à remporter l’Oscar de la réalisation – pour présenter aux téléspectateurs une fenêtre sur un aspect de la vie en Amérique qui a jusqu’à présent été largement ignoré.

«J’ai toujours espéré et je m’attendais à ce que Chloé fasse cela avec une touche légère qui montrerait toute la nuance de la situation», a déclaré Bruder. «Une partie de ce qui se passe, nous l’espérons, dans un livre de non-fiction narrative ou un film, c’est qu’il devient un vecteur d’empathie. Plutôt que d’exotiser un groupe de personnes, vous reconnaissez en eux des morceaux de personnes que vous connaissez et des morceaux de vous-même. Peut-être que cela me fait passer pour un hippie. Mais je considère que c’est une sorte de narration connective.

