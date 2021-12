Le favori MVP Tom Brady connaît l’une de ses meilleures saisons à 44 ans

Au cours d’une autre saison, si la défense contre les passes la mieux classée de la ligue pouvait choisir une équipe pour jouer la semaine après avoir eu le ballon 46 fois dans la gorge sur plus de 200 mètres, elle aurait peut-être choisi l’équipe la plus heureuse de la ligue dirigée par un Le quart-arrière de 44 ans.

Mais en cette saison, cette équipe satisfaite est le champion en titre du Super Bowl, et cet homme de 44 ans est le meilleur qui ait jamais été – au milieu de l’une de ses saisons les plus productives de tous les temps. Si les Patriots de la Nouvelle-Angleterre représentent une extrémité du spectre offensif, leur ancien quart-arrière et bourreau des Bills de Buffalo, Tom Brady, représente l’autre.

Ses distinctions sont infinies et n’ont pas besoin d’être répétées, mais pour n’en nommer que quelques-unes : sept fois champion du Super Bowl, cinq fois MVP du Super Bowl, trois fois MVP de la ligue. Il est le leader de tous les temps de la NFL pour les passes de touché et les verges, ayant lancé 12 fois plus de 4 000 verges, dont une saison de 5 000 verges. Il est un verrou pour le Hall of Fame depuis plus d’une décennie maintenant. Et pourtant, Brady connaît en quelque sorte une saison statistique meilleure que peut-être toutes sauf une au cours de ses 22 ans de carrière.

Le favori des paris pour MVP avec +140 cotes sur Tipico Sportsbook, Brady passe pour 314,3 verges par match, le deuxième plus grand de sa carrière derrière cette saison de 5 000 verges en 2011, alors qu’il avait une moyenne de 327,2. Il a terminé cette année-là avec 5 235 verges, un nombre qu’il est en passe d’éclipser cette année grâce au nouveau calendrier de 17 matchs. Si cette saison n’était que de 16 matchs, il serait toujours dans le coup pour 5 029 verges.

De plus, Brady compte 34 touchés cette saison, soit seulement six de moins que l’an dernier pour les Bucs. Il est en bonne voie pour environ 48 touchés, ce qui serait le deuxième plus grand de sa carrière derrière les 50 qu’il a lancés lors de cette course magique de 2007 où il a rejoint Randy Moss 23 fois et les Pats ont terminé la saison régulière sans défaite. La seule autre fois où Brady a lancé pour au moins 40 touchés, c’était la saison dernière.

Brady complète 68,3% de ses passes cette année, ce qui est également le deuxième de cette saison 2007, probablement l’année que la plupart des gens reconnaissent comme la plus grande de sa carrière. Mais comme nous le savons tous, cette année ne s’est pas terminée par un Super Bowl. La saison 2011 non plus. Les Giants de New York ont ​​remporté les deux victoires.

Au rythme où ça va, si Brady termine la saison 2021 sans titre au Super Bowl, il se situera probablement encore quelque part entre ces deux années comme l’un de ses meilleurs. La seule chose qui l’empêche de figurer en tête de liste, c’est à quel point il retourne la balle. Ses 10 interceptions ne sont que deux de moins que son total de la saison dernière et sont déjà plus que ce qu’il a lancé en huit autres saisons d’au moins 12 matchs joués. Il est en bonne voie pour 14 sélections en 17 matchs, ce qui égaliserait son sommet en carrière et serait le plus qu’il ait lancé depuis 2005.

Mais ces interceptions n’ont guère empêché ses Bucs de dominer cette saison. Leur fiche de 9-3 est à égalité avec les Packers de Green Bay pour le deuxième meilleur dans toute la NFL et leur différentiel de +107 points est quatrième dans la NFL, deuxième dans la NFC. S’il trouve un moyen de maintenir le rythme et de terminer cette année avec un huitième titre, qui sait ? Cette année pourrait être sa meilleure de tous les temps.

La tournée des grands de Brady se poursuit dimanche à domicile contre les Bills. Pour sa carrière, Brady a une fiche de 32-3 contre eux, le plus grand nombre de victoires par un quart-arrière contre un seul adversaire dans l’histoire de la NFL. Il a 8 669 verges et 70 touchés pour seulement 25 interceptions dans ces matchs.

Bonne chance, Buffle.

