Le favoritisme total de Gervonta contre Barrios

Mario Barrios, champion régulier des super-légers WBA, défendra son titre ce samedi contre Gervonta Davis, à la State Farm d’Atlanta, en Géorgie et qui sera vu aux États-Unis sur le système PPV via Showtime. Davis entrera sur le ring comme le grand favori des bookmakers, mais ce favoritisme est-il justifié face à un adversaire qui le dépasse en taille, à portée de bras et qui s’est imposé comme un redoutable KO ?

Dans cet aperçu, nous répondons à cela et à toutes les questions. Quel genre de plan de combat attendons-nous de Barrios, ce que fera Gervonta dans les premiers épisodes, qui dictera le rythme du combat, de quels défauts de Barrios Davis profitera-t-il, quel outil du champion pourrait briser ce favoritisme, comment sont-ils les paris et les pronostics sur le vainqueur de ce combat. Tout est dans le précédent Sans Filtre Barrios vs. Davis.

