Le FBI a fermé les yeux pendant que Larry Nassar a agressé des centaines de 10z viral

L’ancien médecin de l’équipe de gymnastique des États-Unis, Larry Nassar, a agressé sexuellement, maltraité et traumatisé des centaines de jeunes femmes. Les hauts responsables du FBI étaient au courant des abus et, au début, n’ont pas fait grand-chose pour les arrêter, selon un nouveau rapport du ministère de la Justice publié mercredi.

Le document de 119 pages intervient après une enquête sur le traitement par le FBI des allégations d’abus sexuels contre Nassar, qui a depuis été condamné à au moins 300 ans de prison pour ses crimes.

“Le bureau de l’inspecteur général du MJ (OIG) a constaté que les hauts fonctionnaires du bureau extérieur du FBI à Indianapolis n’avaient pas répondu aux allégations d’abus sexuels d’athlètes par l’ancien médecin américain de gymnastique Lawrence Gerard Nassar avec l’urgence que les allégations exigeaient”, a conclu un communiqué de presse accompagnant le rapport. «Nous avons également constaté que le bureau extérieur du FBI à Indianapolis avait commis des erreurs fondamentales lorsqu’il a répondu aux allégations, n’a pas informé le bureau de terrain du FBI approprié (l’agence résidente de Lansing) ou les autorités étatiques ou locales des allégations, et n’a pas pris d’autres mesures. pour atténuer la menace permanente posée par Nassar.

En juillet 2015, USA Gymnastics avait déjà mené une enquête interne sur Nassar sur la base d’allégations d’agression sexuelle de plusieurs gymnastes. Le même mois, le président de USA Gymnastics, Stephen Penny, Jr. a signalé au moins trois allégations d’agression sexuelle contre des gymnastes au bureau extérieur du FBI à Indianapolis.

Lors d’une réunion avec le FBI, Penny a fourni les noms et les coordonnées de trois gymnastes, tous mineurs, qui avaient été agressés sexuellement. Penny a même “fourni au FBI une clé USB contenant des diapositives PowerPoint et des vidéos que Nassar avait fournies à USA Gymnastics of Nassar exécutant sa prétendue technique médicale sur des athlètes”, selon le rapport.

Par la suite, USA Gymnastics a conseillé à Nassar de ne pas assister aux événements USA Gymnastics et Nassar a pris sa retraite en septembre 2015. Il a conservé ses postes à MSU, Twistars USA Gymnastics Club et Holt High School.

Pendant six semaines, le bureau de terrain d’Indianapolis a effectué ce que le rapport a appelé un suivi «limité», examinant la clé USB et appelant l’un des trois athlètes dont ils savaient qu’il avait été agressé. Le bureau n’a officiellement documenté aucune de ses enquêtes et n’a pas mené d’enquête supplémentaire.

De plus, après avoir conclu qu’ils n’avaient pas de lieu pour instruire l’affaire, le bureau extérieur d’Indianapolis n’a pas «transféré l’affaire au bureau du FBI (l’agence des résidents de Lansing) où existait un lieu pour les crimes fédéraux potentiels envisagés, même s’il… avait dit à USA Gymnastics que le transfert avait eu lieu.

Huit mois après que le bureau d’Indianapolis n’ait pas agi, USA Gymnastics a signalé les mêmes allégations au bureau de Los Angeles. Des agents de Los Angeles ont demandé au bureau d’Indianapolis quelles mesures d’enquête formelles ils avaient prises pour traiter les réclamations antérieures, mais n’ont trouvé aucune preuve que les allégations de Nassar aient même été déposées en tant que plainte officielle. Le bureau de Los Angeles a lancé une enquête à grande échelle, mais “n’a pris aucune mesure pour atténuer le risque pour les gymnastes que Nassar a continué à traiter”.

En août 2016, un gymnaste qui a accusé Nassar de l’avoir agressée alors qu’elle avait 16 ans a informé le département de police de l’Université d’État du Michigan. L’Indianapolis Star a publié un article sur les allégations passées contre Nassar et bientôt, le MSUPD a été inondé de rapports faisant état d’autres allégations. En septembre 2016, le MSUPD a finalement obtenu un mandat de perquisition et a tristement trouvé la cachette de pornographie juvénile de Nassar à sa résidence.

Ce n’est qu’après cela que l’agence des résidents de Lansing du FBI a ouvert son enquête sur Nassar en octobre 2016. Aucune des succursales d’Indianapolis ou de Los Angeles n’avait alerté l’agence de Lansing, malgré le fait que Nassar travaillait (et trouva beaucoup de ses victimes) à Lansing.

Dans le temps qu’il a fallu au FBI pour mener une enquête appropriée – de juillet 2015 à septembre 2016 – Nassar a agressé sexuellement plus de 70 jeunes athlètes. Trois des condamnations pour agression sexuelle de Nassar découlaient d’abus qui ont eu lieu au club de gymnastique pour enfants Twistars, plus de 100 allégations d’agression sexuelle sont survenues pendant le séjour de Nassar à la MSU et au moins trois étudiants ont déclaré avoir été agressés dans le bâtiment d’athlétisme Holt.

Haley Strack est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College en politique et en journalisme.