Le FBI a piraté des téléphones Pixel pour les vendre à des criminels

in

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Le FBI a piraté des téléphones avec un logiciel personnalisé et une application de messagerie cachée appelée Anom. Il a ensuite vendu ces téléphones à des criminels. Cependant, l’application Anom n’était ni cryptée ni sécurisée, et le FBI a écouté les discussions criminelles pendant des années. Maintenant, ces téléphones piratés – qui semblent être principalement des appareils Pixel 4a et Pixel 3a – sont mis en vente sur des sites de rechange.

Le mois dernier, une histoire a éclaté au sujet d’une opération du Federal Bureau of Investigation qui a abouti à des centaines d’arrestations. Le FBI a créé une véritable entreprise qui vendait des smartphones Android ultra-sécurisés à des personnes pour qui la confidentialité est primordiale – ce qui signifiait principalement des criminels.

Sur ces téléphones se trouvait une application appelée Anom, qui était la vedette de la « société » du FBI. Anom était une application de messagerie cachée que le FBI a présentée comme étant sécurisée et privée. Bien sûr, les criminels qui ont acheté ces téléphones du FBI ont utilisé Anom pour coordonner les activités criminelles. Le problème était, cependant, qu’Anom n’était pas privé et que le FBI écoutait chaque mot.

En rapport: Votre FAI peut-il voir votre historique de navigation ? Voici ce que vous devez savoir.

Armé de tonnes de preuves, le FBI a ensuite arrêté des centaines de criminels. C’est maintenant devenu l’une des opérations les plus réussies de mémoire récente.

Cependant, qu’est-il arrivé à tous ces téléphones ? Tous ceux qui en ont acheté un ne l’ont sûrement pas utilisé à des fins criminelles. Eh bien, il s’avère que certains des téléphones se retrouvent sur des sites de rechange similaires à Craigslist ici aux États-Unis. Les gens achètent alors les téléphones en pensant qu’il s’agit de téléphones Android normaux à un prix avantageux.

Vice a pu mettre la main sur l’un de ces téléphones du FBI en contactant des personnes qui en ont acheté un sans le vouloir. Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que la plupart des téléphones sont des Pixel de la série A, tels que le Pixel 4a et le Pixel 3a.

Téléphones du FBI : rien qu’un spectacle

David Imel / Autorité Android

Bien que les téléphones soient des Pixel, ils ne sont pas livrés avec l’interface utilisateur Pixel au-dessus d’Android. Au lieu de cela, ils sont livrés avec une ROM personnalisée connue sous le nom d’Arcane OS. On sait peu de choses sur les origines d’Arcane OS, mais il semble rendre inutile la plupart des fonctions du téléphone.

Par exemple, presque aucune des applications préinstallées ne fonctionne réellement. Si vous appuyez sur l’application Instagram, par exemple, rien ne se passe. L’ensemble du système d’exploitation existe pour montrer pour donner l’illusion que le téléphone est normal. Lors d’un redémarrage, vous entreriez alors un code PIN spécifique qui afficherait un écran d’accueil différent, mais toujours normal. Si vous ouvriez l’application calculatrice à partir de cet écran, cela ouvrirait Anom. Vous pouvez ensuite vous connecter et commencer à discuter.

Voir également: Vendre votre vie privée pour un téléphone moins cher est-il vraiment une bonne idée ?

Dans les paramètres rapides, il y avait un raccourci pour effacer tout le téléphone (signifié par une icône qui ressemble à un destructeur de papier). Le but des téléphones du FBI était d’inciter les criminels à utiliser Anom sous prétexte qu’il était sûr de parler de n’importe quoi.