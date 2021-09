Le FBI admet avoir des informateurs lors de la manifestation du 6 janvier – RedState ⋆ .

Au cours du week-end, un juge a forcé les procureurs fédéraux à diffuser des images de surveillance des événements du 6 janvier, et bien qu’il ait affirmé que la vidéo mettrait en danger la sécurité nationale, ce qui a été montré était loin d’être une “insurrection”. Au lieu de cela, des hommes non identifiés en noir sont systématiquement entrés et ont ouvert les portes pour que les manifestants perplexes puissent passer, à quel point ils se sont mêlés et ont pris des photos. La vidéo ne montrait pas une ruée violente dans le cadre d’une tentative organisée de renverser le gouvernement.

Ce fut un autre coup porté au récit prédominant selon lequel le 6 janvier était « pire que le 11 septembre » et la « pire attaque » contre notre pays depuis la guerre civile. Cela a également montré jusqu’où le gouvernement fédéral était prêt à aller pour pousser les fausses perceptions. Pourquoi cacher ces images en premier lieu ? Et pourquoi ne savons-nous pas qui sont les hommes en noir, mais nous savons qui sont toutes les autres grand-mères au hasard qui ont pris un selfie au Capitole ce jour-là ?

Pendant longtemps, les spectateurs ont soupçonné que la raison en était que le FBI avait des agents et des informateurs lors de la manifestation du 6 janvier. Maintenant, cela a été confirmé, au moins dans un cas.

Oui, le FBI avait des informateurs dans la foule anti-émeute du Capitole du 6 janvier. Depuis le NYT : https://t.co/WlGchvKuJw – Byron York (@ByronYork) 25 septembre 2021

L’informateur en question était membre des Proud Boys, et bien qu’il ne le dise pas spécifiquement, je suppose que c’est le même gars que les gens soupçonnent depuis le début de travailler pour le FBI. Je ne mentionnerai pas son nom ici, car les vérificateurs des faits adoreraient sonner cet article, mais c’est une personnalité franche qui se trouve être l’un des seuls participants que le DOJ n’a pas facturé pour être dans le Capitole. .

Mais, je pense que c’est une distraction de se concentrer sur cet informateur. Comprenez, en tant que personne qui a vu de nombreuses fuites antérieures du gouvernement être publiées par le New York Times et le Washington Post, ce genre de chose n’est imprimé que s’il s’agit d’une tentative de sortir devant une révélation beaucoup plus importante. Vous vous souvenez de cette récente fuite dans le Washington Post impliquant John Durham inculpant Michael Sussman ? L’article du Post donnait l’impression que Sussman était innocent. Ensuite, l’acte d’accusation proprement dit a été abandonné et c’était bien, bien pire.

C’est le modèle qui remonte aux années Trump, et c’est probablement ce qui se passe ici. Le FBI doit normaliser pour le public l’idée que des personnes ont participé à ce qui s’est passé le 6 janvier. De cette façon, lorsque nous apprenons qui sont les hommes en noir qui ont ouvert les portes, ou quelque chose d’autre lié à l’implication du FBI, cela semble moins important.

Bref, vous pouvez parier que cela ne s’arrête pas là. Restez à l’écoute.