Le FBI attrape REvil, le gang de ransomware le plus dangereux, en utilisant ses mêmes méthodes | La technologie

Un piratage massif par le FBI et des agences d’espionnage dans d’autres pays a porté un coup sévère aux gangs de ransomware, provoquant la panique dans le monde entier.

Les ransomware il est devenu la plus grande menace pour la sécurité au cours des deux dernières années. Aujourd’hui a subi un coup dur avec arrêter REvil, le gang de ransomware le plus actif et le plus dangereux.

Comme vous le savez sûrement, le ransomware est une attaque de pirate informatique qui crypte toutes les données sur les disques durs des victimes. Ils ne peuvent être décryptés qu’avec une clé que les criminels vendent aux victimes au prix de l’or.

L’un des gangs de ransomware les plus actifs et les plus dangereux est le mal, responsable d’attaques contre des sociétés telles que JBS, qui transforme 20% de toute la viande consommée dans le monde, ou Kaseya, une société de logiciels dont le piratage forcé de fermer des milliers de petites entreprises, des jardins d’enfants aux dentistes, ainsi qu’une chaîne de 800 supermarchés en Suède.

Quel est le meilleur antivirus de 2021 ? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Soi-disant REvil était également à l’origine du hack d’un fournisseur d’Apple, qui a révélé le design des MacBook Pro, avant leur introduction.

Facturer de l’argent pour les clés de déchiffrement REvil aurait levé des dizaines de millions d’euros. Mais il semble que leur activité soit terminée.

Tel que rapporté par ., « Le FBI, en collaboration avec le Cyber ​​​​Command, les services secrets et les pays concernés, ont mené de véritables actions perturbatrices contre ces groupes de ransomware. REvil était le premier sur la liste. »

Selon des chercheurs indépendants, pendant 4 jours Les pages de REvil sur le Dark Web sont en baisse.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur Core i5 ou i7 de 11e génération, également Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Cela s’est produit à d’autres occasions, mais les déclarations d’un de ses responsables disant que « certains de nos systèmes ont été compromis » semblent aller dans ce sens.

Ironiquement, REvil aurait pu être piraté en utilisant ses propres méthodes– Sauvegardes infectées par des logiciels malveillants déclenchées par la récupération de données à partir d’une sauvegarde.

La déclaration de . ne précise pas si le démantèlement de REvil n’est qu’à un niveau technique, ou si les responsables ont également été arrêtés.