Le FBI cache l’utilisation d’appareils pour espionner les téléphones portables

Pour José Pagliery

NEW YORK (CNNMoney) – Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI) dispose d’un dispositif secret pour localiser les criminels présumés, mais apparemment, il préfère laisser les suspects en liberté plutôt que de révéler des détails sur le traqueur de haute technologie au tribunal.

L’appareil, appelé Stingray, incite les téléphones portables à révéler leur emplacement. L’ordonnance d’un juge la semaine dernière menace de révéler des détails bien gardés sur la façon dont la police utilise les Stingray.

Le juge Patrick H. NeMoyer de Buffalo, New York, a décrit un accord de 2012 entre le FBI et le bureau du shérif du comté d’Erie dans son ordonnance du tribunal mardi : ou son utilisation.”

La police d’Erie (Buffalo est le siège du comté) avait longtemps essayé de garder ce contrat secret, mais le juge a rejeté cette idée et a ordonné que les détails des Stingray soient rendus publics.

“Si ce n’est pas une consigne qui touche la population, rien ne l’est”, a écrit NeMoyer.

La police d’Erie avait utilisé les Stingray pour localiser plusieurs criminels présumés, une personne suicidaire et quatre personnes disparues, dont un homme de 87 ans atteint de démence, selon l’ordonnance du juge.

Le bureau du shérif du comté d’Erie a refusé de parler à CNNMoney mercredi. Le porte-parole de la police, Scott Zylka, a déclaré qu’ils travaillaient maintenant avec le FBI pour faire appel de la décision du juge et garder l’accord secret.

Le FBI n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

L’American Civil Liberties Union (ACLU), une ONG dédiée à la protection des droits des citoyens aux États-Unis, exige des détails sur l’utilisation des raies en vertu des lois sur les archives publiques.

Que sont les raies ?

Peu de gens savent même que les raies existent, ou que les agents fédéraux et la police à travers le pays les utilisent de plus en plus pour arrêter des gens. Il s’agit d’un petit appareil qui imite une tour de téléphonie cellulaire et incite les téléphones portables à proximité à s’y connecter plutôt qu’à une véritable tour de compagnie de téléphone.

La confidentialité est de plus en plus préoccupante car, bien que la police utilise les Stingray pour localiser un individu, elle peut potentiellement prendre des SMS et des données provenant des appels téléphoniques de milliers de personnes innocentes.

En novembre, on apprenait que des agents fédéraux survolent régulièrement les États-Unis en avion pour écouter les appels téléphoniques des Américains. Nous savons également que la police d’au moins 20 États utilise des raies pastenagues, selon les dossiers publics obtenus par l’ACLU.

Mais tout le reste est un mystère car les forces de l’ordre ont des accords de confidentialité avec le fabricant des Stingray : Harris Corporation, basée à Melbourne, en Floride. Ils ont également des contrats secrets similaires avec le FBI.

Certains procureurs américains abandonnent les accusations de suspects afin de pouvoir garder le silence sur les Stingrays. À la fin de l’année dernière, la police de Tallahassee est parvenue à un règlement amiable avec le ministère public pour un trafiquant de marijuana qui a volé quelqu’un avec un pistolet à air comprimé. Une accusation de crime avec une peine de quatre ans de prison est devenue un délit avec six mois de probation parce que son avocat de la défense a découvert que la police avait utilisé un Stingray pour le localiser.

Hanni Fakhoury, avocat à la protection de la vie privée pour l’Electronic Frontier Foundation, a déclaré que l’ordonnance du tribunal de mardi était la première fois qu’une tactique policière nationale visant à maintenir le secret à tout prix était révélée.

“Nous avons longtemps soupçonné que c’était de la politique, mais maintenant nous le savons”, a-t-il déclaré. “C’est fou à un million de niveaux légaux.”

L’avocate principale de l’ACLU dans cette affaire, Mariko Hirose, a décrit les Stingrays comme un équipement de qualité militaire qui n’a pas sa place pour être utilisé sur des citoyens américains innocents. Il a également déclaré que la tactique du FBI consistant à garder le silence sur les Stingrays n’avait aucun sens. Le comté d’Erie a dépensé plus de 350 000 $ pour acheter deux appareils Stingray ainsi que la formation et l’équipement connexes.

“Pourquoi les municipalités dépensent-elles autant d’argent alors qu’elles pourraient devoir abandonner les charges au nom du secret ?”, a-t-il demandé.