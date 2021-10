Le FBI confirme que les restes appartiennent à l’ex-petit ami de Gabby Petito

Les autorités de Floride ont confirmé que les restes découverts sur un sentier récréatif de Floride le 20 octobre étaient ceux de Brian Laundrie, le fugitif de 23 ans qui est en fuite depuis que sa petite amie a été tuée le mois dernier. Laundrie a disparu depuis le 17 septembre et la police soupçonnait qu’il s’était enfui dans une zone de loisirs en pleine nature près de son domicile en Floride. Mercredi, le FBI a convoqué une conférence de presse pour présenter les nouvelles preuves qu’ils y ont découvertes. Les dossiers dentaires des restes confirment qu’il s’agit bien de Laundrie.

L’agent spécial chargé de la recherche de blanchisserie, Michael McPherson, a déclaré aux journalistes que les chercheurs avaient trouvé mercredi « ce qui semble être des restes humains » dans la réserve Carlton de Sarasota, en Floride. Ils ont également trouvé un sac à dos et des objets personnels qui appartenaient apparemment à la blanchisserie, le tout dans une zone qui était récemment sous l’eau. Bien que ces pistes soient prometteuses, il a déclaré qu’ils n’avaient encore tiré aucune conclusion et qu’ils continueraient à mener des enquêtes médico-légales pendant au moins quelques jours. Il a refusé de répondre aux questions et a demandé au public de donner aux enquêteurs le temps et l’espace nécessaires pour être minutieux.

#MISE À JOUR : Le 21 octobre 2021, une comparaison des dossiers dentaires a confirmé que les restes humains trouvés dans la réserve T. Mabry Carlton, Jr. Memorial et le parc environnemental Myakkahatchee Creek sont ceux de Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM – FBI Denver (@FBIDenver) 21 octobre 2021

Laundrie a été porté disparu le 17 septembre, trois jours après son départ pour une réserve naturelle voisine le 14 septembre et ses parents ont récupéré sa Mustang dans la région. Les spéculations sur son emplacement, ses parents et d’autres détails ont laissé les autorités et les spectateurs avec des questions.

Les restes de Petito ont été découverts deux jours plus tard, le 19 septembre, dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming, et sa mort a été déclarée homicide. La cause du décès est toujours en suspens, mais les autorités ont rapidement qualifié la blanchisserie de personne d’intérêt. Le FBI confirmera plus tard un mandat d’arrêt fédéral contre le jeune homme de 23 ans porté disparu, mais pas pour des accusations liées à la mort de Petito.

Laundrie aurait été capturé précédemment sur la caméra de piste d’un résident anonyme de la Floride, ce qui a conduit à une publication sur les réseaux sociaux qui espérait aider à le retrouver. « Je ne dis pas que c’est le gars, mais celui qui était sur ma caméra de surveillance ce matin à Baker, en Floride, correspond parfaitement à la description de Brian Laundrie », peut-on lire. « Les autorités ont été contactées, mais les habitants de la région du nord-ouest de la Floride sont à l’affût. »

Les parents de la blanchisserie ont été informés que les restes appartenaient à Brian, selon leur avocat. – Brian Entin (@BrianEntin) 21 octobre 2021

D’autres conseils ont placé Laundrie dans tout le pays au cours des dernières semaines, bien qu’il ait été difficile de discerner les observations légitimes des erreurs – s’il y en avait. Les chercheurs ont récemment découvert des objets qu’ils croyaient être des laveries dans le parc environnemental de Myakkahatche Creek, et ce parc est relié à la réserve Carlton. Les chercheurs ont déjà déclaré que la chasse à l’homme pour la blanchisserie était compliquée par la nature marécageuse des sentiers de randonnée de Floride, ce qui pourrait masquer les preuves et les pistes.

Laundrie était recherché par les autorités fédérales pour avoir utilisé illégalement la carte de débit de Petito après sa mort, mais il n’était considéré qu’une « personne d’intérêt » dans l’enquête sur son meurtre. La famille de Petito a plaidé pour que les autres victimes de meurtre et de violence domestique reçoivent le même niveau de soutien qu’elles ont vu au cours des dernières semaines.