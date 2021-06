Le FBI enquête sur le lien entre les membres du Congrès et l’insurrection ⋆ .

Le FBI continue d’enquêter sur les communications entre les membres du Congrès et la foule pro-Trump qui a attaqué le Capitole des États-Unis.

L’organisateur de l’événement Trump, Ali Alexander, a déclaré que les représentants Gosar, Brooks et Biggs ont aidé à planifier la marche qui a conduit à l’émeute du Capitole. Ali Alexander : « C’est moi qui ai eu l’idée du 6 janvier avec le membre du Congrès Gosar, le membre du Congrès Mo Brooks, puis le membre du Congrès Andy Biggs. Nous quatre avons planifié de mettre une pression maximale sur le Congrès pendant qu’ils votaient.

X

Aujourd’hui, un peu plus d’un demi-siècle après les victoires bipartites des droits civiques des années 1960 – la soi-disant deuxième reconstruction – les deux partis politiques ont échangé des rôles historiques, et un parti républicain extrémiste, suprémaciste blanc et sujet à la violence menace maintenant défaire non seulement ces réalisations, mais l’ordre démocratique américain lui-même. Leur plan directeur pour ce faire implique de réduire ou d’éliminer les méthodes de vote les plus faciles et les plus accessibles. Mais le recours à l’intimidation ou à la violence pure et simple, au vu de l’attentat contre le Capitole le 6 janvier 2021 – dont le but même était d’arrêter le décompte des voix électorales – n’est pas en dehors des limites du possible, voire de la probabilité. La milice de droite impliquée dans cet assaut, à tous égards, est prête et disposée à agir à nouveau au nom d’une gouvernance autoritaire. Le concept d’une nouvelle guerre civile n’est pas, en fait, un concept purement théorique ou hypothétique.

newrepublic.com/…

X

Les procureurs font un usage important du mot «TERRORISME» dans un nouveau dossier contre l’accusé Proud Boy Robert Gieswein Il est accusé d’avoir agressé plusieurs officiers le 6 janvier L’ancien procureur de la Fed @glennkirschner2 dit que l’utilisation de ce terme indique qu’une “affaire est en train de se construire” https://t.co/G8sTMawaEu – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 19 juin 2021

X

Tucker Carlson et l’extrême droite veulent refondre le 6 janvier comme un faux drapeau par l’État profond || Via Huffpost https://t.co/ikOPDXdlOl – SafetyPin-Daily (@SafetyPinDaily) 19 juin 2021

X