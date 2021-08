Le FBI enquête sur les allégations liées à Deshaun Watson des Texans, selon un avocat .

Un avocat pour 22 femmes qui ont déposé des poursuites accusant le quart-arrière des Houston Texans Deshaun Watson d’agression sexuelle et de harcèlement a déclaré mercredi que lui et certains de ses clients avaient parlé au FBI de l’affaire.

Tony Buzbee a déclaré à l’Associated Press que le FBI « m’a contacté et j’ai répondu ». L’implication du FBI a été signalée pour la première fois mardi par League of Justice, un site Web qui traite du sport et de la loi.

La révélation par Buzbee de l’implication du FBI a incité l’avocat principal de Watson à tenir une conférence de presse mercredi pour dire que le FBI avait parlé avec le quart-arrière plus tôt cette année au sujet d’allégations d’extorsion par l’un de ses accusateurs.

Dans leurs procès, les 22 femmes accusent Watson de s’exposer, de les toucher avec son pénis ou de les embrasser contre leur gré lors de rendez-vous de massage.

Dans une photo d’archive du 2 août 2021, le quart-arrière des Texans Deshaun Watson s’entraîne avec l’équipe lors d’un entraînement de football de la NFL à Houston. (AP Photo/Justin Rex_file)

Watson et ses avocats ont nié les accusations. Ses avocats ont déclaré que “des activités sexuelles” avaient eu lieu lors de certains rendez-vous, mais qu’il n’avait jamais contraint personne.

La police de Houston enquête sur certaines des accusations, mais aucune accusation n’a été déposée. La NFL a lancé sa propre sonde.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Hardin rouillé, l’avocat principal de Watson, a déclaré que des agents du FBI l’avaient approché en avril pour des allégations selon lesquelles l’une des femmes qui avait poursuivi Watson aurait tenté de lui extorquer 30 000 $. Hardin a déclaré que les agents avaient interrogé Watson. La femme allègue que Watson l’a forcée à pratiquer le sexe oral.

Dans un courriel, Christina Garza, porte-parole du bureau du FBI à Houston, a déclaré qu’elle ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence d’une enquête.

Hardin a déclaré que des citations à comparaître devant le grand jury avaient été envoyées dans le cadre de l’enquête par les autorités locales, mais il ne connaît pas les détails à leur sujet.

« Lorsque l’enquête (des procureurs) sera terminée, leurs conclusions seront présentées à un grand jury. Nous aurons la possibilité de comparaître … pour dire notre point de vue et nous aurons une audition équitable », a déclaré Hardin.

Hardin a déclaré qu’il se félicitait du rôle du FBI dans cette affaire. Mais il a également critiqué Buzbee pour avoir révélé l’implication de l’agence, affirmant que les enquêtes du FBI sont généralement gardées confidentielles.

(Crédit : .)

Buzbee “sait que ces poursuites n’ont pas d’avenir à long terme”, a déclaré Hardin. “Ce qu’il veut, c’est être là-bas et promouvoir lui-même et les poursuites et essayer de faire en sorte que Deshaun les règle et leur verse de l’argent pour qu’il puisse rouler jusqu’au coucher du soleil.”

Buzbee a nié qu’il cherchait de la publicité ou de l’argent et a accusé Hardin d’essayer de changer le récit et d'”essayer de défendre l’indéfendable”.

Lors de sa conférence de presse, Hardin a lu ce qu’il a dit être des messages texte à Watson de la femme qu’il accuse d’extorsion. Dans ceux-ci, elle ne mentionne pas une attaque présumée le 28 décembre 2020, lors d’une séance de massage, a déclaré Hardin.

Selon Hardin, la femme a déclaré dans un texte : « Hé, Deshaun voulait juste vous remercier de m’avoir fait confiance pour votre massage aujourd’hui. Je serai là jusqu’au 3 janvier si vous souhaitez en obtenir un autre.

Hardin a déclaré que dans un autre texte, la femme a écrit: «Je veux juste dire que je m’excuse pour mes actions. Ce n’était pas moi. Et si je pouvais reprendre ce moment, je le ferais. J’ai vraiment dévalorisé mon intégrité et mon professionnalisme.

Buzbee a accusé Hardin d’avoir attaqué les femmes qui ont poursuivi Watson.

(Crédit : .)



“Deshaun Watson a un problème et son avocat ne se concentre pas là-dessus”, a déclaré Buzbee. “Il se concentre sur le fait d’essayer de m’attaquer ou d’attaquer mes clients et j’en ai marre.”

Les avocats de Watson ont cherché à équilibrer leur défense de la star de la NFL tout en condamnant simultanément les violences sexuelles contre les femmes.

Mais les avocats de Watson ont qualifié les poursuites contre lui de « saisie d’argent » et ont riposté en affirmant que les 22 femmes qui ont intenté une action mentent, une stratégie selon certains experts et défenseurs qui repose sur des tropes utilisés depuis longtemps pour minimiser de telles accusations. Buzbee a déclaré que certains de ses clients avaient été critiqués et même menacés de mort.

Buzbee a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de régler les poursuites.

« Nous allons avoir un procès. Je suis presque sûr que (Hardin) contre moi, je me sens assez confiant », a-t-il déclaré.

L’avenir de Watson avec les Texans reste incertain. Watson s’est présenté au camp d’entraînement des Texans le mois dernier pour éviter une amende. Watson a signé une prolongation de contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans avec les Texans en 2020 et a mené la NFL en verges par la passe la saison dernière. Mais avant que les poursuites ne soient déposées, il avait demandé à être échangé.

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !