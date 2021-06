Le FBI et Europol créent une application de messagerie cryptée pour les criminels et attrapent 800 criminels | La technologie

Une opération conjointe de la police de 17 pays et 3 continents, s’est terminée avec 800 criminels arrêtés. Le tout pour une application de messagerie cryptée créée par le FBI lui-même.

Il existe de nombreuses façons de lutter contre la criminalité, et l’une d’entre elles est utiliser leurs propres armes contre vous. C’est ce qu’ils ont fait le FBI et Europol: secrètement développé Anom, une application de messages cryptés pour les criminels.

Avec le nom de Opération Trojan Shield, a distribué des mobiles équipés d’Anom aux associations criminelles, créant même un réseau de 12 000 utilisateurs, qui a suivi leurs messages pendant deux ans.

Ils ont donc pu arrêter 800 personnes, en plus de saisir 8 tonnes de cocaïne, 24 tonnes d’autres drogues, 25 armes à feu, et 48 millions de dollars dans diverses devises, ainsi que des crypto-monnaies. Parmi les personnes arrêtées figurent « des membres de la mafia italienne, des gangs de motards et des trafiquants de drogue internationaux ». Les criminels viennent de 90 pays, mais la majorité sont des Australiens, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols et des Serbes.

Le site Internet de Vice explique les détails du Opération Trojan Shield.

Tout a commencé en 2018, lorsque les autorités ont fermé le réseau de messages cryptés Phantom Secure, qui était principalement utilisé par les trafiquants de drogue et les organisations criminelles.

L’un des créateurs de ce réseau a été arrêté et, en échange d’une réduction de sa peine de prison, offert de céder le contrôle du logiciel de messagerie crypté au FBI et à la police australienne qui a été développé, appelé Anom.

Le FBI inclus dans le logiciel une clé principale qui permettait de déchiffrer tous les messages, ainsi qu’un identifiant associé à chaque mobile utilisant Atom.

Le confident a distribué Anom parmi son réseau de criminels, et en deux ans, il a été utilisé par plus de 12 000 personnes.

Avec les informations des messages, et en collaboration avec Europol, ils ont réalisé 700 enregistrements d’adresses qui ont entraîné la saisie de la drogue que nous avons mentionnée, et 800 détenus.

Le FBI a fait savoir que son intention n’était pas seulement d’arrêter des criminels, mais démotiver les réseaux criminels qui utilisent ces applications de messagerie cryptées associé à un mobile (le mobile et l’application sont vendus ensemble), montrant qu’aussi sûrs qu’ils puissent paraître, peut être piraté par la police.