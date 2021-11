Le FBI et le journal volé

L’actualité la plus étrange de ces derniers jours concerne plusieurs raids du FBI sur les domiciles de personnes associées au projet Veritas, y compris celle du fondateur James O’Keefe. Ceux qui ont été fouillés disent que les agents recherchaient des informations liées au vol présumé d’un journal intime appartenant à la fille de Joe Biden, Ashley, ce que le New York Times et d’autres sources d’information ont confirmé.

Le journal date de 2019, quand Ashley était dans un centre de désintoxication pour toxicomanes. Il a laissé sa possession dans des circonstances qui ne sont pas claires. Quelqu’un l’a offert à Project Veritas, disant qu’Ashley l’avait laissé dans une pièce du centre de désintoxication, si je comprends bien. Ashley soutient évidemment qu’il a été volé.

James O’Keefe dit que Project Veritas a examiné la question mais n’a pas été en mesure de confirmer l’authenticité du document. Il dit qu’il l’a offert aux avocats d’Ashley, mais qu’ils ne l’ont pas accepté, alors il l’a remis aux forces de l’ordre. En tout état de cause, Project Veritas n’a jamais rien fait pour rendre son contenu public.

Le journal lui-même – des photos de ses pages – a été publié il y a un an par une agence appelée National File, mais il a suscité peu d’intérêt ou d’attention. Alors que Project Veritas n’a pas été en mesure de confirmer son authenticité, le FBI a de toute évidence répondu à cette question.

J’ai parcouru brièvement le journal. Il contient le nom d’Ashley, et son apparence correspond à divers faits connus à son sujet. Il ne contient aucune bombe sérieuse à propos de Joe, mais cela le fait mal paraître, lui et sa famille, de la même manière que les frasques de Hunter Biden (bien que sans corruption financière). Je ne recommande pas de le lire et je ne le publierais certainement pas moi-même pour une quelconque valeur d’actualité perçue. C’est personnel et très embarrassant, évidemment pas destiné aux yeux de quelqu’un d’autre.

Mais une enquête du FBI ? Un an après la disparition du journal et sa publication ? Depuis quand le vol présumé du journal d’une femme est-il un crime fédéral ? Sans parler d’un crime fédéral qui mérite une enquête du FBI ?

Jonathan Turley passe en revue les faits de l’affaire et demande :

Les organisations de journalistes reçoivent régulièrement du matériel retiré d’entreprises, d’agences ou de propriétaires privés sans l’autorisation de sources confidentielles. S’il s’agit d’un crime fédéral soumis à des raids du FBI, qu’est-il arrivé aux nouvelles politiques médiatiques de l’administration Biden après la controverse Tucker Carlson ?

Bonne question! Je suppose que la réponse serait : « C’est différent, parce que ces autres journalistes sont de notre côté. » Turley ajoute :

Il y a une foule de questions sans réponse. En voici cinq pour commencer : 1. Quel était le contexte de la perte du journal ? (Ashley Biden a-t-il laissé le journal dans une pièce ou a-t-il été volé ?) 2. Quel est le crime fédéral allégué (et quel est le précédent d’une enquête fédérale majeure sur un tel vol allégué) ? 3. Quelles précautions ont été prises par l’administration Biden à la lumière du statut médiatique revendiqué des individus ciblés ? 4. Pourquoi y a-t-il eu un retard dans cette action si le vol allégué a eu lieu il y a un an ? 5. Cette affaire fait-elle l’objet d’une enquête depuis un an et la Maison Blanche a-t-elle demandé l’intervention du FBI ?

Il y a un contexte à cette histoire qui va bien au-delà de la tristesse de la famille profondément troublée de Joe Biden. La réputation autrefois stellaire du FBI a été gravement ternie ces dernières années, et plusieurs millions d’Américains voient maintenant le Bureau comme une agence politisée qui est devenue, de manière importante, une branche du Parti démocrate. L’affaire du journal disparu est peut-être triviale en soi, mais le fait que le FBI exécute maintenant des mandats de perquisition sur les domiciles d’opposants politiques à l’administration Biden, sans aucun intérêt national en jeu autre que la réputation de la famille Biden, prête à appui à ce soupçon.