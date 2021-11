Le FBI exécute un mandat de perquisition au domicile du fondateur de Project Veritas

Le FBI a perquisitionné samedi le domicile de James O’Keefe, le fondateur du groupe conservateur Project Veritas, dans le cadre de son enquête sur le vol éventuel d’un journal intime appartenant à Ashley Biden, la fille du président Biden, a rapporté le New York Times.

La perquisition de l’appartement d’O’Keefe à Mamaroneck, New York, intervient un jour après qu’O’Keefe a publié une déclaration reconnaissant que le groupe, qui se spécialise dans les vidéos « sting » mettant en scène des militants, des politiciens et des médias, avait été approché par des personnes prétendant avoir le journal d’Ashley. O’Keefe a déclaré que le groupe avait décidé de ne pas le publier.

« À la fin de l’année dernière, nous avons été approchés par des informateurs affirmant qu’ils avaient une copie du journal d’Ashley Biden », a déclaré O’Keefe dans un communiqué publié sur le site Web de Project Veritas. « Les informateurs ont indiqué qu’ils étaient en train de négocier avec un autre média pour le paiement d’argent pour le journal. »

Il a poursuivi: « En fin de compte, nous avons pris la décision éthique parce que, en partie, nous ne pouvions pas déterminer si le journal était réel, si le journal appartenait en fait à Ashley Biden, ou si le contenu du journal avait eu lieu , nous n’avons pas pu publier le journal ni aucune partie de celui-ci. » Il a ajouté que le groupe avait remis le journal aux forces de l’ordre.

L’attaché de presse de Project Veritas, RC Maxwell, a déclaré samedi à CNBC dans un e-mail qu’ils « n’avaient aucun autre commentaire » au-delà de la déclaration de vendredi.

Alors que Project Veritas n’a pas publié d’extraits du journal, des pages manuscrites ont été publiées sur un site Web de droite juste avant le jour des élections l’année dernière. Flyover Media, la société propriétaire du site Web, est enregistrée à la même adresse dans le Wyoming que Branch Six Consulting International, une société dirigée par Richard Seddon, un ancien espion britannique qui a travaillé en étroite collaboration avec Project Veritas, selon le Times. O’Keefe a déjà été répertorié comme président d’une entreprise à cette adresse.

Jeudi, le FBI a également perquisitionné les domiciles new-yorkais des membres actuels et anciens de Project Veritas dans le cadre de leur enquête, selon un communiqué publié sur le site Web du groupe et le New York Times.

