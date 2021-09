Le FBI fait une descente au domicile de Brian Laundrie, ses parents 10z viral

Le FBI a perquisitionné la maison de Floride de chez Brian Laverie parents lundi, quelques jours après que le couple eut signalé la disparition de leur fils et le lendemain de la découverte par les enquêteurs d’un corps dans le Wyoming qui serait sa fiancée disparue Gabrielle Petito, 22.

L’enquête est “active et en cours”, a déclaré le FBI.

#MISE À JOUR : Le #FBI exécute aujourd’hui un mandat de perquisition autorisé par le tribunal à la résidence Laundrie à North Port, en Floride, concernant l’enquête de Gabrielle « Gabby » Petito. Aucun autre détail ne peut être fourni puisqu’il s’agit d’une enquête active et en cours. @FBIDenver pic.twitter.com/uxrtVNIZ4u – FBI Tampa (@FBITampa) 20 septembre 2021

Les journalistes sur les lieux ont vu les parents de Laundrie brièvement entrer et sortir d’un véhicule du FBI.

RUPTURE : Les parents de Brian Laundrie sont sortis d’un véhicule du FBI dans leur allée et de retour dans leur maison. pic.twitter.com/MLdIZh7ALW – Kristin Thorne (@KristinThorne) 20 septembre 2021

Il n’y a aucune accusation contre qui que ce soit dans cette affaire pour le moment.

La famille de Gabby Petito a signalé sa disparition le 11 septembre, affirmant qu’ils avaient communiqué pour la dernière fois avec la jeune femme fin août alors qu’elle effectuait un voyage à travers le pays avec son fiancé Laundrie, 23 ans. Petito aurait été vu pour la dernière fois au Grand Teton. Parc national du Wyoming. Mais la police de North Port, en Floride, où le couple vivait avec les parents de Laundrie, a déclaré que Laundrie était revenue là-bas avec sa camionnette le 1er septembre. Il n’avait pas parlé aux enquêteurs, ont-ils déclaré. Un avocat de sa famille aurait déclaré qu’il avait recommandé à Laundrie de ne pas parler aux autorités.

Le cas de la personne disparue, qui retient désormais l’attention de la nation, s’est intensifié au cours du week-end. Selon les flics, les parents de Laundrie se sont avancés vendredi, disant aux policiers qu’ils n’avaient pas vu leur fils depuis mardi.

“Toute la famille de Gabby veut que le monde sache que Brian n’a pas disparu, il se cache”, a déclaré la famille Petito à CNN par l’intermédiaire d’un avocat. Richard Stafford.

Dimanche, le FBI a trouvé un corps qui, selon eux, correspond à la description de Petito. L’identification positive est en attente.

Des images de caméras corporelles de la police de Moab, dans l’Utah, ont montré des agents locaux répondant à un incident domestique présumé le 12 août. Sur la base des déclarations du couple et d’un témoin, ils ont déterminé que Petito avait frappé Laundrie et que Laundrie lui avait attrapé le visage. Laundrie a interprété cela comme le résultat de problèmes relationnels mineurs qui s’accumulaient. Les flics les ont séparés pour la nuit.

Jerry Lambe a contribué à ce rapport.

