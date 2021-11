Le FBI met en garde contre les escroqueries utilisant des guichets automatiques cryptographiques et des codes QR

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) prévient qu’il y a eu une augmentation des stratagèmes frauduleux utilisant des guichets automatiques (ATM) et des codes de réponse rapide (QR) pour faciliter les paiements.

Le FBI a déclaré avoir constaté une augmentation du nombre d’escrocs demandant aux victimes d’utiliser des guichets automatiques cryptographiques physiques et des codes QR pour effectuer des transactions de paiement. comptes de retraite. Le FBI avertit qu’il fournira également un code QR associé au portefeuille de crypto-monnaie de l’escroc que la victime pourra utiliser pendant la transaction. L’escroc dirigera ensuite la victime vers un guichet automatique de crypto-monnaie physique pour insérer son argent, acheter de la crypto-monnaie et utiliser le code QR fourni pour renseigner automatiquement l’adresse du destinataire. Souvent, l’escroc est en communication constante en ligne avec la victime et fournit des instructions étape par étape jusqu’à ce que le paiement soit effectué, a déclaré le FBI. si vous pensez avoir une relation avec l’individu », a conseillé le FBI.

