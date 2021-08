Le FBI perquisitionne les domiciles des législateurs démocrates pour une enquête sur la corruption ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La machine politique démocrate de Détroit a pris un coup à la suite d’un raid du FBI à la mairie et au domicile des membres du conseil municipal.

Mercredi, des agents du FBI auraient perquisitionné les domiciles de deux membres du conseil municipal de Detroit dans le cadre d’une enquête fédérale sur la corruption, a rapporté Fox News.

Le FBI a exécuté des mandats de perquisition sur les maisons des membres du conseil municipal de Detroit Janeé Ayers et Scott Benson, et les bureaux du centre municipal Coleman A. Young de la ville.

Detroit News rapporte qu’aucune accusation criminelle n’a été déposée contre les individus et les mandats de perquisition restent scellés au tribunal pour le moment.

Les raids font suite à des accusations portées contre le conseiller municipal André Spivey il y a environ trois semaines, il a été inculpé d’un seul chef de complot en vue de commettre des pots-de-vin pour avoir prétendument accepté plus de 35 000 $ pour être « influencé et récompensé » pour les votes.

Le journal rapportait :

“Les citoyens de Detroit ont droit à un gouvernement municipal exempt de corruption”, a déclaré Timothy Waters, agent spécial en charge du bureau du FBI à Detroit, aux journalistes à l’extérieur du centre municipal après que plus d’une douzaine d’agents spéciaux aient été aperçus en train de quitter le bâtiment avec boîtes de preuves.

L’hôtel de ville de Détroit avait déjà été mêlé à un énorme scandale avec l’enquête fédérale sur l’ancien maire de Détroit Kwame Kilpatrick, qui a été reconnu coupable en 2013 d’accusations de complot de racket.

Dans une rétrospective, ClickOnDetroit a rapporté en janvier que Kilpatrick avait été reconnu coupable de 24 chefs d’accusation de crime fédéral.

Le jury avait délibéré pendant 14 jours entiers dans le procès pour corruption et a annoncé son verdict ce lundi matin. Le verdict avait été rendu le vendredi précédent, mais le jury a décidé de rentrer chez lui et de dormir dessus pendant le week-end pour voir si quelqu’un changerait d’avis d’ici lundi matin.

Le jury a rendu une décision unanime sur 40 des 45 chefs d’accusation. Rompant avec le protocole habituel, le verdict n’a pas été lu par le président du jury. Au lieu de cela, la juge Nancy Edmunds a lu elle-même les verdicts.

Kilpatrick a fait face à 30 chefs d’accusation, mais il n’a été reconnu coupable que de 24 chefs d’accusation. Il n’y a pas eu de consensus sur trois chefs d’accusation et il a été déclaré non coupable de trois chefs d’accusation. Son ancien associé, Bobby Ferguson, a fait face à 11 chefs d’accusation et a été reconnu coupable de 9 chefs d’accusation, aucun consensus sur un chef d’accusation et non coupable sur un chef d’accusation.

Le père de Kwame, Bernard Kilpatrick, a fait face à quatre chefs d’accusation et a été reconnu coupable du seul chef d’accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus en 2005 – chef 38. Il a été reconnu non coupable de deux chefs d’accusation : tentative d’extorsion et accusation d’impôt.

Lors de la dernière nuit de Trump à la Maison Blanche, il a commué la peine de Kilpatrick à la demande de membres éminents de la communauté de Detroit et d’influenceurs en ligne.

Plus de 100 politiciens, dirigeants syndicaux et policiers ont été inculpés de corruption dans le district oriental du Michigan en 13 ans.

“De toute évidence, il existe une culture de la corruption qui ne s’arrête pas à la limite de la ville ou à la limite du comté”, a déclaré Erik Gordon, professeur à la Ross Business School de l’Université du Michigan au Detroit News.

Le Detroit News rapporte que le raid contre le domicile d’Ayers intervient trois ans après l’apparition de son nom dans une enquête pour corruption impliquant le magnat de la société de remorquage Gasper Fiore.

L’affaire dépendait d’un affidavit d’écoute électronique du FBI, qui a été obtenu par la publication. Les conversations téléphoniques interceptées ont donné un aperçu de l’influence que le magnat du remorquage exerçait sur les membres du conseil municipal et d’autres fonctionnaires et ses tentatives pour manipuler leurs décisions.

Le journal rapportait :

Parmi les appels sur écoute de 2016 figurait un échange entre Fiore et un homme identifié comme Nicholas Primus au sujet de l’acheminement secret de l’argent vers Ayers pour payer des panneaux publicitaires. Les agents fédéraux n’ont pas inscrit Ayers comme cible de l’enquête sur les écoutes téléphoniques, et elle n’a pas été accusée d’actes répréhensibles.

Le bureau du maire de Detroit, Mike Dougan, a refusé de commenter les raids du FBI lorsqu’il a été approché par la presse.

La présidente du conseil municipal Brenda Jones, Benson et Ayers n’ont pas non plus immédiatement fait de commentaire à Fox News lorsqu’on leur a demandé.

REGARDEZ: