Le FBI perquisitionne les maisons de deux membres démocrates du conseil de Detroit et de l’hôtel de ville ⋆ 10z viral

Huit ans après que l’ancien maire de Détroit a été accusé de racket, l’hôtel de ville a été perquisitionné, ainsi que les domiciles de deux membres du conseil municipal. Tout cela semble faire partie d’une enquête pour corruption sur les opérations de remorquage de la ville qui dure depuis un certain temps.

Le conseiller municipal Scott Benson et la conseillère municipale Janee Ayers étaient les deux membres du conseil municipal dont les maisons ont été perquisitionnées mercredi. Le conseiller municipal Andre Spivey a été inculpé d’un chef de complot en vue de commettre des pots-de-vin lié à cette enquête. On ignore pour le moment si des accusations seront portées contre les deux membres du conseil dont les maisons ont été perquisitionnées.

L’agent spécial Tim Waters a tenu une conférence de presse après les raids mercredi. Walters a déclaré : « Les citoyens de Détroit ont droit à un gouvernement municipal exempt de corruption »

Sarah Rahal a tweeté une vidéo de la conférence de presse sous-titrée : “L’agent spécial du FBI Detroit, Tim Waters, a déclaré que les multiples raids menés ce matin étaient dus au fait que” les citoyens de Detroit ont droit à un gouvernement municipal exempt de corruption “, a-t-il déclaré. @detroitnews“

L’agent spécial du FBI Detroit, Tim Waters, a déclaré que les multiples raids menés ce matin étaient dus au fait que « les citoyens de Detroit ont droit à un gouvernement municipal exempt de corruption », a-t-il déclaré. @detroitnews pic.twitter.com/5BgQtVDt70 – Sarah Rahal (@SarahRahal_) 25 août 2021

Après les raids, le maire Mike Duggan s’est engagé à réviser le système de remorquage municipal de la ville.

Detroit News a rapporté la conférence de presse du maire :

“Les sommes d’argent en jeu ne font que multiplier le potentiel d’abus”, a déclaré le maire lors d’une conférence de presse au siège de la sécurité publique de Détroit.

Duggan a déclaré qu’il avait demandé au chef de la police de Détroit, James White, de lui présenter un plan dans deux semaines pour éliminer la pratique de rotation des entreprises de remorquage de la ville “une fois pour toutes”.

Le service de police s’était efforcé d’éliminer une rotation préférentielle et de “mettre ce problème derrière nous pour de bon”, a déclaré Duggan, ajoutant que les plans pour passer à une offre concurrentielle ouverte avaient été suspendus plus tôt cette année après que le conseil des commissaires de police de Detroit a voté pour prolonger l’actuel permis.

Duggan a déclaré que White travaillait à redémarrer cet effort et, en attendant, “les autorités vont faire ce qu’elles vont faire”.

Les raids de mercredi ont été menés au domicile de la conseillère générale Janeé Ayers et du conseiller municipal du district 3 Scott Benson. Les deux n’ont pas répondu aux demandes de commentaires jeudi. Les deux n’ont été inculpés d’aucun crime et l’étendue de l’enquête fédérale n’est pas claire…

L’opération de remorquage de la police de Detroit pendant des années a été entachée de controverses et de scandales, en grande partie mettant l’accent sur Gasper Fiore, ancien propriétaire de Boulevard & Trumbull Towing dans le sud-ouest de Detroit. Fiore a été condamné à 21 mois de prison fédérale en août 2018 après avoir été reconnu coupable d’un programme de corruption publique dans le comté de Macomb.

Le raid au domicile d’Ayers est intervenu trois ans après que son nom a émergé dans une enquête sur la corruption impliquant Fiore qui comprenait une déclaration sous serment d’écoute électronique du FBI, qui a été obtenue par The News.

Une série d’appels mis sur écoute à partir de 2016 comprenait un échange entre Fiore et un homme identifié comme Nicholas Primus au sujet de l’acheminement secret de l’argent vers Ayers pour payer des panneaux publicitaires. Les agents fédéraux n’ont pas inscrit Ayers comme cible de l’enquête sur les écoutes téléphoniques, et elle n’a pas été accusée d’actes répréhensibles dans cette affaire. “

L’ancien chef de la police James Craig a déclaré à Detroit News, “il est entré dans un” gâchis de corruption “quand il a pris le poste en 2013.

“Nous n’avions pas ce genre de problèmes de remorquage quand j’étais chef de police à Cincinnati et Portland (Maine) et quand j’étais flic à Los Angeles”, a déclaré Craig, qui a démissionné en juin et devrait annoncer une course pour le gouverneur.

Craig a déclaré avoir appelé le FBI après que l’ancien conseiller municipal Gabe Leland ait demandé ce que l’ancien chef considérait comme “des questions inappropriées sur la rotation du remorquage”.

« J’ai dit : ‘Essayez-vous de me secouer ou quoi ? Cette conversation est terminée. Il a quitté mon bureau et au moment où il a pris l’ascenseur, j’étais au téléphone avec le FBI », a déclaré Craig.

Reste à savoir si d’autres seront inculpés dans le cadre de l’enquête. Detroit a lutté contre la corruption. Une législation sur le remorquage a été proposée pour resserrer les règles pour toutes les entreprises de remorquage, y compris celles qui remorquent pour la police. Les entreprises seraient tenues de prendre des photos des véhicules qu’elles remorquent, de maintenir des rapports et d’avoir un agent de police présent avant de récupérer certains véhicules, ce à quoi il semble que les entreprises de remorquage s’opposent.





