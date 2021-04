Le FBI pirate des centaines d’ordinateurs aux États-Unis pour cette raison

14/04/2021 à 9h41 CEST

Hier 13 avril, aux États-Unis, une opération de piratage a été menée contre des centaines d’ordinateurs privés aux États-Unis après avoir reçu l’autorisation judiciaire de le faire. L’attaque préventive a été menée par le Federal Bureau of Investigation, mieux connu de tous sous le nom de FBI. L’objectif? Suppression des logiciels malveillants qui y avaient été installés. Dans une déclaration du ministère de la Justice, dont dépend le FBI, il a déclaré que l’opération avait été un succès.

Cela s’appelait «copier et supprimer». Les ordinateurs concernés utilisaient Exchange Server, un service de messagerie et de calendrier utilisé par les systèmes d’exploitation Windows Server de Microsoft, principalement destiné aux entreprises et aux gouvernements. Début mars dernier, Exchange Server a été victime d’une attaque massive par des cybercriminels soutenus par le gouvernement chinois qui ont eu accès à des centaines de comptes de messagerie.

Il semble que le groupe de hackers a cherché à voler des informations à l’organisation et à l’administration des États-Unis. Maintenant, grâce à l’opération «copier et supprimer», il semble que le danger a été résolu.