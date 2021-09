Le FBI prend des objets personnels chez Brian Laundrie pour une correspondance ADN

Alors que la famille de Gabby Petito pleurait sa mort à New York, les agents du FBI ont poursuivi dimanche leur enquête sur son fiancé, Brian Laundrie. Deux agents se sont rendus au domicile de North Port, en Floride, que Laundrie partage avec ses parents pour récupérer des objets personnels afin de les aider à “faire correspondre l’ADN”, a déclaré l’avocat de ses parents. Les parents de Laundrie ne l’ont pas vu depuis le 14 septembre.

“Le FBI a demandé des objets personnels appartenant à Brian Laundrie pour les aider à faire la correspondance ADN et les parents de Brian ont fourni au FBI ce qu’ils pouvaient”, a déclaré dimanche à Fox News l’avocat des parents de Laundrie, Steven Bertolino. Les agents ont été vus entrer dans la maison des blanchisseries avec un presse-papiers. Ils sont partis avec un sac en papier vers 11 heures du matin. Les agents du FBI avaient précédemment emporté plusieurs boîtes et valises de la maison de Laundrie la semaine dernière.

Petito et Laundrie ont commencé un voyage à travers le pays dans une fourgonnette Ford Transit Connect 2012 blanche à New York début juillet. Ils prévoyaient de faire la chronique de leur voyage sur YouTube et Instagram alors qu’ils se dirigeaient vers la côte ouest. Cependant, Petito a disparu fin août et Laundrie est revenu chez ses parents le 1er septembre sans Petito. Le 19 septembre, les autorités ont trouvé des restes humains dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming, et les restes ont été identifiés comme étant ceux de Petito trois jours plus tard. La détermination préliminaire de l’autopsie sur la cause du décès était un homicide.

Pendant ce temps, Laundrie, 23 ans, n’a pas été vu par ses parents depuis le 14 septembre et a été porté disparu le 17 septembre. Il est considéré comme une personne d’intérêt dans la mort de Petito. Le 23 septembre, le bureau du FBI à Denver a annoncé que le tribunal de district américain du Wyoming avait émis un mandat d’arrêt fédéral contre Laundrie, alors qu’il était inculpé de fraude par carte de débit. Il aurait utilisé une carte pour obtenir 1 000 $ entre le 30 août et le 1er septembre. Les autorités ont passé la semaine dernière à fouiller la réserve de Carlton, une réserve marécageuse à 15 miles de la maison des blanchisseries.

“Nous regardons à travers des zones boisées, nous regardons à travers des plans d’eau, nous regardons à travers des zones marécageuses”, a déclaré vendredi le commandant de la police de North Port Joe Fussell dans une vidéo, rapporte CNN. “Et nous déployons les ressources pour pouvoir le faire. Nous avons des unités aériennes, nous avons des drones, nous avons les buggys des marais, les hydroglisseurs, plusieurs organismes d’application de la loi, nous avons des VTT, nous avons des UTV et nous avons des agents à pied également.” Un porte-parole de la police de North Port a déclaré qu’à moins que “quelque chose d’important” ne soit découvert, ils ne partageraient pas les mises à jour fréquentes sur la recherche ce week-end.

À Holbrook, New York dimanche, les amis et la famille de Petito se sont réunis pour se souvenir du jeune de 22 ans. Son père l’appelait une “fille heureuse” qui faisait tout son possible pour que les autres se sentent les bienvenus et aimait être à l’extérieur. “Je veux que vous soyez inspiré par Gabby, c’est ce que nous recherchons”, a-t-il déclaré, rapporte CNN. “S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le maintenant. Faites-le maintenant pendant que vous avez le temps. S’il y a une relation dans laquelle vous êtes qui pourrait ne pas être la meilleure chose pour vous, laissez-la maintenant. ” Le beau-père de Petito, Jim Schmidt, a déclaré qu’elle était “un exemple pour nous tous de vivre en… profiter de chaque instant dans ce monde magnifique, comme elle l’a fait – aimer et donner de l’amour à tous comme elle l’a fait”.