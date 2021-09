Le FBI publie un document déclassifié sur le 11 septembre après l’ordonnance Biden

in

Des drapeaux américains sont visibles au mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York City, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Mike Ségar | .

Le FBI a publié samedi le premier document relatif à son enquête sur les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis et les allégations de soutien du gouvernement saoudien aux pirates de l’air, à la suite d’un décret du président Joe Biden.

Les proches des victimes avaient appelé Biden à ignorer les événements commémoratifs pour marquer le 20e anniversaire de samedi s’il ne déclassifiait pas les documents qui, selon eux, montreraient que les autorités saoudiennes soutenaient le complot.

Le document partiellement rédigé de 16 pages publié par le FBI décrivait les contacts entre les pirates de l’air et des associés saoudiens, mais aucune preuve que le gouvernement de Riyad était complice des attaques, qui ont tué près de 3 000 personnes.

L’Arabie saoudite a longtemps déclaré qu’elle n’avait joué aucun rôle dans les attentats. L’ambassade saoudienne à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée en dehors des heures de samedi.

Dans une déclaration publiée le 8 septembre, l’ambassade a déclaré que l’Arabie saoudite a toujours plaidé pour la transparence autour des événements du 11 septembre 2001 et se félicite de la publication par les États-Unis de documents classifiés relatifs aux attentats.

“Comme les enquêtes passées l’ont révélé, y compris la Commission sur le 11 septembre et la publication des soi-disant” 28 pages “, aucune preuve n’a jamais émergé pour indiquer que le gouvernement saoudien ou ses responsables avaient déjà eu connaissance de l’attaque terroriste ou étaient en de quelque manière que ce soit”, indique le communiqué de l’ambassade.

Quinze des 19 pirates de l’air venaient d’Arabie saoudite. Une commission du gouvernement américain n’a trouvé aucune preuve que l’Arabie saoudite finançait directement al-Qaïda, le groupe à l’époque refuge des talibans en Afghanistan. Il a laissé ouvert la question de savoir si des responsables saoudiens individuels auraient pu l’avoir.

Les familles d’environ 2 500 personnes tuées et plus de 20 000 personnes blessées, des entreprises et divers assureurs ont poursuivi l’Arabie saoudite pour obtenir des milliards de dollars.

Dans une déclaration au nom de l’organisation 9/11 Families United, Terry Strada, dont le mari Tom a été tué le 11 septembre, a déclaré que le document publié par le FBI samedi mettait fin à tout doute sur la complicité saoudienne dans les attentats.

“Maintenant, les secrets des Saoudiens sont dévoilés et il est grand temps que le Royaume reconnaisse le rôle de ses fonctionnaires dans le meurtre de milliers de personnes sur le sol américain”, indique le communiqué.