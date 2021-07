Le FBI recherche agressivement des informateurs dans le cadre de l’enquête du 6 janvier, malgré des antécédents inégaux en matière de conseils terroristes .

Pendant des semaines après la violation du Capitole le 6 janvier, le FBI a encouragé quiconque croyait pouvoir identifier un membre de la foule du Capitole à partager l’information avec le bureau. Au cours des six derniers mois, des dizaines de participants à l’émeute ont été remis au FBI par des amis, des voisins et des membres de leur famille. Le Washington Post a des comptes rendus détaillés d’enfants adultes qui ont signalé que leurs parents et voisins ont appelé des visages qu’ils ont reconnus, quelques jours seulement après l’épisode.

Début juillet, le compte Twitter officiel du FBI a envoyé un message encourageant « les membres de la famille et les pairs » des extrémistes potentiellement violents, à apprendre « comment repérer les comportements suspects et les signaler au #FBI ». Alors que le FBI poursuit sa poursuite agressive des membres de la foule du 6 janvier sur la base de conseils fournis par des civils et des proches – le bureau n’a pas toujours été aussi assidu à solliciter ou à suivre des conseils souvent critiques sur les extrémistes violents potentiels de la part d’informateurs, d’alliés et de membres de la communauté au sens large.

Voici cinq exemples notoires d’échec du FBI à donner suite aux conseils sur les extrémistes et les hommes armés potentiellement violents :

1. Tournage en boîte de nuit Pulse à Orlando : En 2016, Omar Mateen, un Américain de 29 ans d’origine afghane, a tué 49 personnes et en a blessé 53 autres dans une discothèque gay à Orlando, en Floride. La fusillade dans la discothèque Pulse a été la fusillade la plus meurtrière par un seul tireur aux États-Unis. l’histoire jusqu’au massacre du Strip de Las Vegas plus d’un an plus tard.

Ce que le public n’a appris que bien avant le procès de l’ex-épouse du terroriste, c’est que le père de Mateen, Seddique Mateen – un immigrant d’Afghanistan qui a animé un talk-show anti-américain au cours duquel il a souvent fait l’éloge des talibans – a agi en tant qu’informateur du FBI. pendant 11 ans avant la fusillade de son fils.

On ne sait toujours pas exactement de quoi l’aîné Mateen a informé le FBI. Cependant, il a été établi que le jeune Mateen a été interrogé deux fois par le FBI et libéré deux fois avant le déchaînement de Pulse.

La mosquée de Mateen avait contacté le FBI pour faire part de ses inquiétudes au sujet du jeune homme, et des collègues avaient contacté à la fois le FBI et le bureau du shérif local pour exprimer la crainte qu’il puisse constituer une menace pour la sécurité publique.

2. Le « 20e pirate de l’air » du 11 septembre : À l’été 2001, le bureau extérieur du FBI à Minneapolis a reçu un conseil des instructeurs de l’école de pilotage Pan Am près de Minneapolis-St. Paul rapportant qu’un étudiant qui parlait mal l’anglais s’était présenté et avait demandé des cours de pilotage pour un jet 747. Le 15 août 2001, des agents du FBI sont arrivés à l’hôtel de Zacarias Moussaoui, mais sont finalement repartis après l’avoir brièvement interrogé.

Plus tôt cette année-là, un rapport d’un agent de terrain de Phoenix, en Arizona, a soulevé des questions sur un certain nombre d’hommes du Moyen-Orient qui s’étaient inscrits à une école de pilotage. Le rapport a été enterré par la bureaucratie du FBI, tout comme la demande du bureau du Minnesota d’enquêter sur l’ordinateur portable et les effets personnels de Moussaoui – malgré un rapport des renseignements français partagé avec des agents américains qui, comme l’a dit un responsable de la justice française, “vous donnerait envie de vérifier cela mec par tous les moyens.

« Quiconque y aurait prêté attention aurait vu qu’il n’était pas seulement opérationnel dans le monde islamiste militant, mais qu’il avait également une certaine autonomie et autorité », a poursuivi le responsable.

Pendant des semaines, des responsables du siège du FBI ont sapé les tentatives du bureau du Minnesota pour obtenir la permission d’obtenir un mandat d’écoute électronique et de fouiller l’ordinateur et les biens de Moussaoui.

Ce n’est qu’après l’attaque des World Trade Centers qu’il est devenu clair ce que le FBI avait manqué, lorsque l’agent spécial du Minnesota, Coleen Rowley, a écrit une lettre qui s’est rendue à DC décrivant ce qui s’était passé dans son bureau.

On ne sait pas si Moussaoui était censé faire partie de l’attaque du 11 septembre ou s’il allait participer à un autre complot terroriste. Il n’y a aucune preuve tangible que l’un des pirates de l’air du 11 septembre ait correspondu directement avec Moussaoui, mais l’enquête après l’attaque a révélé des lettres d’agents d’al-Qaïda et un cahier qui le reliait à l’un des assaillants.

Rowley, dont le superviseur du FBI a ensuite été promu, a écrit dans sa lettre : « Il est au moins possible que nous ayons eu de la chance et que nous ayons découvert un ou deux autres terroristes en formation de vol avant le 11 septembre. Il y a au moins une chance cela… peut avoir limité les attaques du 11 septembre et les pertes de vie qui en ont résulté.

3. L’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013 : En 2011, les autorités russes ont mis en garde le FBI contre Tamerlan Tsarnev, l’un des deux frères tchétchènes qui ont perpétré l’attentat qui a fait trois morts et plus de 260 blessés.

Les autorités ont raté des occasions de détenir Tsarnev, malgré les informations selon lesquelles l’agence de renseignement russe FSB avait contacté le FBI plus d’un an avant l’attentat à la bombe, pour avertir que Tsarnev avait connu des associations avec des militants islamistes radicaux.

Un rapport de NBC News a révélé que le FBI avait ouvert une enquête sur Tsarnev, qu’il avait été interrogé en personne et qu’un mémo avait été envoyé à la base de données des douanes et de la protection des frontières qui, en théorie, déclencherait une notification lorsqu’il serait parti ou rentré. le pays. Le FBI a clos l’enquête en juin 2011, bien que le FSB ait continué de mettre en garde les agences de renseignement américaines.

4. Tir à l’école de Parkland : Nikolas Cruz, le tireur de 19 ans dont la fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas a fait 17 morts, avait été porté à l’attention du FBI à deux reprises avant l’attaque qu’il a perpétrée. Il a également fait l’objet de dizaines d’appels précédents au 911.

En septembre 2017, Cruz a laissé un commentaire sur une vidéo YouTube publiée par un esclave sous caution du Mississippi. Il a écrit: “Je vais être un tireur d’école professionnel.” Ben Bennight, le serf, a alerté le FBI en plus de rapporter le commentaire. Le bureau a suivi avec Bennight, mais pas avec Cruz.

Le deuxième conseil est venu quelques semaines avant la fusillade début janvier 2018. Un appelant qui, selon les agents, était proche du suspect a averti le FBI que Cruz avait un “désir de tuer des gens”, laissant l’appelant profondément préoccupé par “le potentiel de sa conduite une fusillade dans une école.

Cette information n’est jamais parvenue au bureau extérieur de Miami. Dans les jours qui ont suivi la fusillade, le bureau a déclaré que “les protocoles n’avaient pas été respectés”.

5. Massacre de Fort Hood : Le FBI a ignoré les avertissements concernant Nidal Hasan, l’ancien major de l’armée qui a tué 13 personnes à Fort Hood en 2009. Hasan avait exprimé son soutien aux attentats suicides à la bombe et aux meurtres de civils au cours d’une correspondance avec le terroriste connu Anwar al-Awlaki, un propagandiste d’Al-Qaïda en la péninsule arabique.

Des membres de deux groupes de travail antiterroristes du FBI ont vu des courriels entre Hasan, un psychiatre de l’armée, et al-Awlaki commençant près d’un an avant l’attaque. Hasan étudiait à l’époque les effets des combats en Irak et en Afghanistan, ce qui a conduit les deux groupes de travail à renoncer à ouvrir une enquête formelle.

Des agents du FBI à San Diego ont demandé au bureau extérieur du bureau de Washington de parler aux patrons de Hasan lorsqu’ils ont découvert que Hasan avait été en contact avec al-Awlaki, un ancien résident de San Diego. Mais, selon un rapport compilé par l’ancien directeur du FBI William Webster, les agents du FBI à Washington ont estimé qu’interviewer des musulmans américains comme Hasan qui visitent des sites Web extrémistes était une question sensible. Ils se sont abstenus de contacter les patrons de Hasan au DOD.

“Cela vous montre la durée des affaires de rectitude politique en cours”, a déclaré le membre du Congrès Mike McCaul (R-Texas) à l’époque.

L’agent du FBI devenu lanceur d’alerte, Jane Turner, cite deux failles systémiques pour expliquer les manquements récurrents du FBI comme ceux décrits ci-dessus : “Le système de gestion du bureau et l’absence absolue de surveillance.”

Elle a décrit la culture de gestion au sein de l’agence comme « kiss up, kick down », un réseau insulaire dans lequel les « bons vieux garçons » se protègent et l’avancement de carrière repose non pas tant « sur ce que vous savez, mais sur qui vous connaissez. “

Turner considère les échecs évidents de la communication comme faisant partie d’un schéma plus large impliquant les 56 bureaux extérieurs du pays et leurs relations avec le siège du FBI à Washington.

Aucun des agents spéciaux en charge (SAC) n’est enclin à “s’exposer à la responsabilité” d’ouvrir une enquête difficile et de grande envergure ou d’attirer l’attention des meilleurs chiens sur un problème important, a-t-elle déclaré. “Chaque prince a son territoire”, a-t-elle déclaré à propos des 56 SAC qui gèrent les bureaux extérieurs, “et il vaut mieux ne pas avoir d’ennuis.”

Lorsqu’un gros échec se produit, comme dans les cinq cas cités ci-dessus, « il est géré par la haute direction », et à cause de cette dynamique et du manque de surveillance susmentionné, « rien ne change jamais », a-t-elle déploré.