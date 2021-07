Le FBI saisit l’ensemble LEGO du Capitole des États-Unis à l’émeutier accusé ⋆ 10z viral

Cela fait environ six mois que le Capitole américain a été assiégé par celui de Donald Trump partisans espérant renverser violemment sa défaite électorale de 2020. Alors que l’ancien président s’apprête à lutter légalement contre les entreprises technologiques qui l’ont banni des médias sociaux dans le cadre de ces événements, le ministère de la Justice continue de porter des accusations contre les émeutiers tout en recherchant des participants qui n’ont pas encore été identifiés et inculpés.

Pendant ce temps, le FBI a inculpé un homme de Pennsylvanie qui aurait joué un rôle de leader lors de la tentative d’insurrection, et à en juger par les preuves qu’ils ont saisies à son domicile, ils sont littéralement en train de monter un dossier contre lui brique par brique.

The Smoking Gun a publié un rapport sur un émeutier accusé Robert Morss et les actions violentes qu’il aurait commises contre des policiers alors que lui et d’autres pénétraient dans la Lower West Terrace du Capitole. Selon des documents judiciaires obtenus par le point de vente, le FBI a saisi des preuves au domicile de Morss après l’avoir placé en état d’arrestation, et l’un des objets les plus curieux qu’ils ont confisqués était “un ensemble LEGO entièrement construit du Capitole des États-Unis”.

Les procureurs fédéraux ont déclaré à The Smoking Gun que Morss « s’était préparé à la violence et a ensuite mené à plusieurs reprises l’attaque violente de la foule », bien qu’il ne soit actuellement pas clair s’il a utilisé la figurine LEGO pour préparer une attaque contre le Capitole. Des documents montrent que le FBI a également confisqué l’attirail que Morss aurait eu sur lui pendant l’émeute, ainsi que des armes à feu et d’autres éléments de preuve.

Morss avait trois armes à feu différentes, dont une arme de poing, un fusil de chasse et un fusil. Les forces de l’ordre ont également récupéré un cahier dans sa voiture avec des écrits qui comprenaient «Pas à pas pour créer une milice de ville natale». Il comprenait une liste de noms, une liste d’équipements et une liste d’étapes, telles que « exercices de combat » ; “Embuscade”; et “Formations”.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com